Húsvét hétfőn lila csatát rendeznek Kecskeméten

Az Újpest tavaly nyáron nagy átalakuláson esett át, majd jól is kezdte a bajnokságot, sokáig úgy tűnt, hogy akár a dobogóért is versenyben lehet. A fővárosiak tavasszal azonban hullámvölgybe kerültek, első győzelmüket csupán az előző körben ünnepelhették, amikor 2-1-re megverték a Debrecent. Bartosz Grzelak együttese jelenleg a 7. helyen áll 34 pontjával, így azért megnyugodnia sem szabad teljesen a Kecskeméti TE ellenfelének.

A Kecskeméti TE nem hibázhat már

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE sérültjei nem épültek fel

Gera Zoltánnak és a KTE-nek a szokásosnál hosszabb ideje volt készülni az Újpest elleni bajnokira, azonban sajnálatosan ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a legutóbb hiányzó játékosok visszatérjenek. Banó-Szabó Bence rehabilitációja továbbra is zajlik, Pászka Lóránd vakbélműtéten esett át, míg Lukács Dániel és Rjaskó Mihály külön dolgoztak a társaktól. Az idei két találkozó alkalmával Kecskeméten az Újpest tudott nyerni 3-1-re, idegenben viszont 1-1-es döntetlen született még tavaly decemberben.

Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője: – A hetünk megfelelően telt, szerencsére új sérülés nem hátráltatott minket, de akikre legutóbb nem számíthattunk, most sem tudnak még visszatérni. Az edzéseken jól dolgoztak a játékosok végig, igyekeztük kihasználni az időt arra is, hogy minél jobban elemezzük ellenfelünket, illetve a saját játékunkat is korrigáljuk. A célunk nem változott, ahogy eddig, ezután is minden mérkőzést szeretnénk megnyerni. Tisztában vagyunk vele, hogy fogynak a fordulók, éppen ezért is van kiemelt jelentősége az Újpest elleni meccsnek is. Egy dolog persze a taktika, de a legfontosabb az, hogy az akarati tényezők ott legyenek pályán. Tudjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, ennek megfelelő mentalitással is kell futballoznunk, győzelemre törekedve. Hazai pályán leszünk, ennek minden előnyét szeretnénk kihasználni, szükségünk lesz a szurkoló támogatására is, mert az ebben a helyzetben sokat jelent a csapatnak.

A mérkőzés hétfőn 18 óra 30 perckor kezdődik a Széktói Stadionban.