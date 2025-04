Csak helyzetekig jutott a KTE, Piscitelli lehúzta a rolót – videóval

Az első lehetőség a Kecskeméti TE előtt adódott már a 2. percben, egy rosszul hazatett labdára Pálinkás startolt rá, az Újpest olasz kapusa, Piscitelli épp hozzá tudott érni a labdához, amely a támadóról nem a kapuba, hanem fölé pattant. A következő lövések is a hazaiaké voltak, előbb egy kifejelt labdát Zsótér lőtt vissza, majd az Újpest védőharmadában szerzett labdát a Gera-csapat, de Katona Bálint kísérlete is mellé ment. Negyedóra telt el a meccsből, amikor a vendégeknél Karamoko fejelt a kapuba, viszont egyértelműen lökte Botkát, így maradt a gólnélküli döntetlen. A 19. minutumban Ljujic próbálkozása is célt tévesztett. A félidő felénél Botka eresztett meg egy távoli lövést, amely kevéssel ment mellé. A 35. percben az addigi legnagyobb helyzet maradt ki a KTE oldalán, Camaj megpattanó beadása Zsótért találta üresen, azonban a középpályás öt méterről, kapásból fölé lőtt. Egy percre rá Camaj indult meg ígéretesen, ám ő sem talált kaput. Még a szünet előtt több lehetősége is volt a Kecskemétnek pontrúgások után, Pálinkás fejese volt a legveszélyesebb, de nem született gól.

A Kecskeméti TE sokat tett a sikerért, de be kellett érnie egy ponttal

Fotó: Réti Attila/KTE

A második felvonás elején is maradt támadásban a házigazda, Camaj remek beadására a félidőben beálló Májer robbant be, ám Piscitelli hatalmasat védett. Ezután Bocskay veszélyeztetett szabadrúgásból, majd Katona Bálint ballal messziről. Az 56. percben megint bravúrral tudott hárítani az olasz hálóőr, Camaj tekerését tolta szögletre. A meccs utolsó negyedébe lépve Katona beadását Zsótér kapásból tessékelte a kapu irányába, de ebből sem lett gól. Az ellentámadásból az Újpest is majdnem eredményes volt, azonban Rasak bombájába Belényesi önfeláldozó módon vetődött bele. Ezután Beridze került gólhelyzetbe, ám a kapuval szemben fölé tüzelt. A 78. percben Zsótér is szemben volt a kapuval, de próbálkozása megint mellé szállt, ahogyan az Újpestnél Lacoux tekerése is. A végén maradt a 0-0.

A gól hiányzott a Kecskeméti TE játékából

Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője: – Először is nagyon sajnálom, hogy nem sikerült megnyerni a meccset. Jól játszottunk, agresszíven léptünk fel, sokszor veszélyes helyen tudtunk labdákat szerezni, de a helyzeteink kimaradtak. A hozzáállás és a mutatott játék megfelelő volt, ezzel elégedettek lehetünk. Pozitív, hogy nem kaptunk gólt. Csak egy dolog hiányzott ma: a rúgott gól. Van ilyen a labdarúgásban, amikor minden kifele pattan. Keressük a megoldást, hogy ez hogy tud megváltozni. Nem szándékosan hagyják ki a helyzeteket, nem tudok rosszat mondani a játékosaimra, minden nap nagy elszántsággal dolgoznak. Ha az elmúlt három mérkőzést nézzük, sokkal többet érdemeltünk volna. Bízom benne, hogy meg fog térülni az a munka, amit a játékosok és a klubnál mindenki befektet a jó eredmények érdekében. A legfontosabb, hogy meccseket nyerjünk, így fogunk kimenni a következő találkozókra is.