Négy turnusban hirdet nyári tábort a KTE

A KTE nyári tábor célja, hogy megismerkedhessenek a gyerekek a Kecskeméti TE családdal, emellett több területen is fejlesszék képességeiket a lehető legjobb hangulatban. Napi két edzés, egyéni képzés és különböző labdás foglalkozások színesítik a programot az edzők felügyelete mellet a Széktói Stadionban. A tábor a napi három étkezést is magában foglalja. A lila-fehérek nyári tábora tavaly is igen népszerű volt.

A Kecskeméti TE meghirdette nyári táborát

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

Érdeklődni: Fűkő Péternél (+36 70 411 6693)

Jelentkezés: Online kitölthető jelentkezési lap ITT!

Turnusok:

I. 06.23-27.

II. 06.30-07.04.

III. 07.11-16.

IV. 07.14-18.

Helyszín: Széktói Stadion