A Kecskeméti TE be kellett érje a döntetlennel a ZTE ellen

Gera Zoltánnak több hiányzója is volt: Lukács, Pászka, Rjaskó és Botka sem tudott eltiltás, illetve sérülés miatt pályára lépni a régóta hiányzó Banó-Szabó mellett. Négy helyen történt változtatás az Újpest elleni meccshez képest, bekerült Szabó, Kovács, López és Májer is a Kecskeméti TE kezdőjébe.

A Kecskeméti TE csak egy pontot hozhat haza

Fotó: Reti Attila

Az első negyedórában meddő hazai labdabirtoklási fölényben csordogált a meccs, de a kapu nem forgott veszélyben. Az első lehetőség Belényesi előtt adódott, aki Zsótér oldalszabadrúgását csúsztatta meg, Gundel-Takács azonban kitolta a kapu jobb oldalából azt. Húsz perc elteltével kezdeményezőbb lett a KTE játéka, ebből is kialakultak kisebb-nagyobb sanszok. A 22. percben Májer kapáslövését blokkolták egy szöglet után, majd az újabb sarokrúgást követően Szabó tűzte rá fordulásból a lecsorgót 14 méterről, de ezt fogta a kapus. A 24. percben ismét egy szöglet után adódott lehetőség, Camaj csúsztatása után azonban López nem tudta iránytani már fejjel a labdát. Néhány eseménytelen perc után a 33. minutumban Croizet tekert fölé ballal egy szabadrúgást, de a 41. percben már Kersáknak is akadt dolga. Iplaibo a tizenhatos bal csücskéről lőtt jobbal, Kersák a lécre tolta azt, majd a tömegből Medgyes próbálkozott újra, de ezt fogta. A félidő utolsó pillanataiban kis híján egy hazai védő ugratta ki Camajt, de végül menteni tudtak még előle, így nem esett gól az első játékrészben.

A második félidő hasonló játékkal indult, mint amilyen az első volt. Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, Zsótér blokkolt egy lövést, majd Bakti ismétlése már kevésbé volt veszélyes. Kapura veszélyesebb volt ebben a periódusban a ZTE, de Szendrei szöglet utáni próbálkozás, illetve Dénes ballal leadott lökete sem talált kaput. Az utolsó harminc percbe érve cserékkel is frissítettek a csapatok, Gera Zoltán Katona Bálintot küldte be, erősítve a támadójátékot. Egyre feszültebb lett a küzdelmes meccs, a 71. percben Camaj lövése törte meg a mezőnyjátékot, de ezt a kapus fogta. Az utolsó húsz percbe érve Pálinkás is érkezett Zeke helyett, így két klasszikus ék volt már fent a pályán kecskeméti oldalon. A 74. percben egy hazai csere, Krajcsovics villant, távoli kapáslövését Kersák kapta ki a bal alsóból, majd nem sokkal ezután újra ő lőtt, de ez a lesen álló Croizet testéről pattant le. A hajrában Gera Zoltán a két ék mellé Belényesit is feltolta, így nagy területek is nyíltak, amiket a ZTE kontrákkal próbált kihasználni. A végén Krajcsovics előtt adódott is egy újabb lövőhelyzet, de Kersák leért a rövid sarokra. A meccslabda a hosszabbításban végül Katona Bálint előtt adódott, aki a jobb oldalon indulva lövőhelyzetbe hozta magát, a hosszú alsót célozta, de Gundel-Takács ezt is ki tudta piszkálni a sarokból, így maradt a 0-0.