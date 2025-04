A Csepelt is legyőzték a KTE tartalékok

Szabó Tibor visszajátszókra ezúttal sem számíthatott, az NB I-es keretből egyedül a fiatal Pálfi Kristóf kapus volt a kezdőcsapatban és a keretben. A Csepel számára indult jobban a találkozó, ugyanis a 13. percben egy kontra végén Torda volt eredményes, és ezzel a találattal a szünetben vezetett is a vendég gárda (0-1). A második félidőben nagy erőket mozgósítottak a fiatalok az egyenlítés érdekében, ami végül a 75. percben góllá is érett. Kárpáti indult balról befelé, majd Vargához passzolt, akinek ugyan lövése még levágódott, de a lecsorgót Balla már a hosszú sarokba vágta. (1-1). Ezzel még nem ért véget a meccs, a 85. minutumban Kárpáti indulhatott el egy mélységi indítással, s bár a lövés előtt megpróbálták lerántani, így is elpöckölte a kapus alatt a labdát, ami három pontot ért a Kecskeméti TE II. számára (2-1).

A Kecskeméti TE II. zsinórban másodjára nyert

Fotó: Réti Attila / KTE

A Kecskeméti TE fiataljai feljavultak a második félidőre

Szabó Tibor, a KTE II. vezetőedzője: – Az első félidőben nem voltunk kellően élesek és agresszívek, így a vendégek kerültek előnybe. A második félidőben megfelelő mentalitással és akarattal játszottunk, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. Cseréink nagyon jól szálltak be, a mérkőzés végén pedig kicsikartuk a győzelmet.

Kecskeméti TE II. – Csepel SC 2-1 (0-1)

Kecskemét, 150 néző. V: Laki (Pavlovics, Bizderi)

KTE II.: Pálfi – Czenky, Goretich, Kovács P., Murár, Fodor (Kárpáti 73.), Balla (Szabó B. 88.), Molnár M. (Szamosi 46.), Horváth A., Ruzsa (Varga M. 61.), Harmati. Vezetőedző: Szabó Tibor

Csepel: Szűcs K. – Halácsi, Csernák, Torba (Lehel 69.), Dunai, Szűcs L. (Urbin 80.), Kovács M. (Bencze 87.), Túri, Pintér, Paksai, Kovács D. (Fodor 80.). Vezetőedző: Rácz Botond

Gól: Balla (75.), Kárpáti (85.) ill. Torda (13.)