Előnyből várja a visszavágót a KRC

A Kecskeméti RC a Kaposvár ellen búcsúzott a negyeddöntőben, ezt követően pedig két párharcot kell megnyernie, ha ötödikként akar végezni a bajnokságban. A hírös városiak idegenben kezdtek a Pénzügyőr ellen, és az első szettben még nem igazán találták a fogást ellenfelükön, a PSE 25–17-re nyert. Ezt követően fordult viszont a találkozó, a KRC ugyanilyen különbséggel egyenlített, majd a második és a harmadik szettet is viszonylag meggyőző játékkal húzta be. A kecskemétiek így 3–1-re nyertek a fővárosban, így hazai pályán akár a továbbjutást is eldönthetik.

A Kecskeméti RC előnybe került

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti RC jól váltott

– Örülünk az idegenbeli győzelemnek, gratulálok a csapatnak! A Pénzügyőr más szerkezetben állt fel a megszokotthoz képest. Az első, elveszített szett után változtattunk a támadási formánkon, ami bevált. Jó volt a fogadásunk és a nyitásaink agresszívek voltak, ennek köszönhetően nyertünk – értékelt Deák Márk vezetőedző.

A hazaiak sok fiatalnak adtak lehetőséget, de bíznak benne, hogy tudnak javítani.

– A hosszúra nyúlt negyeddöntő után vérfrissítésre volt szükségünk, ezért ma a fiatalok kaptak hasznos játékperceket. Az első szettben vitte őket a fiatalos lendület, amely sajnos a későbbiekben kissé alábbhagyott. Egyre több pontot ajándékoztunk a Kecskemétnek, amely megbosszulta magát. Ha a koncentrációnkat hosszabb ideig fenn tudnánk tartani, ebben az összeállításban is szép győzelmeket tudunk majd aratni – értékelt Nacsa Gábor, a PSE edzője.

A következő mérkőzést csütörtökön 20 órakor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban.