Hazai pályán lépne tovább a KRC

A Kecskeméti RC hétvégén idegenben kezdett a Pénzügyőr ellen, és az első szettben még nem igazán találta a fogást ellenfelén, a PSE 25–17-re nyert. Ezt követően fordult viszont a találkozó, a KRC ugyanilyen különbséggel egyenlített, majd a második és a harmadik szettet is viszonylag meggyőző játékkal húzta be. A kecskemétiek így 3–1-re nyertek a fővárosban, így hazai pályán akár a továbbjutást is eldönthetik.

A Kecskeméti RC visszavágóra készül

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A második mérkőzést csütörtök este 20 órakor rendezik meg a Messzi István Sportcsarnokban, és amennyiben kiharcolná a továbbjutást a KRC, úgy a DEAC–TFSE csata győztesével küzdhetne meg az 5. helyért végül.