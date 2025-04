Nem sikerült bevennie Szegedet a KNKSE-nek

Szűk egy hónappal ezelőtt már találkozott egymással ez a két csapat, a felsőház nyitányán a Szeged ugyancsak két góllal, 31-29-re nyert Kecskeméten. Emiatt, illetve a tabellán elfoglalt helyezések alapján is – a forduló előtt a Szeged a 2., a Kecskeméti NKSE a 4. volt – Vadkerti Attila együttese számított esélyesebbnek. A találkozót ennek ellenére a Kecskemét kezdte sokkal jobban, Micevski, Jámbor-Herceg és Moharos góljaival 4-0-val indítottak a vendégek. Ezt nem hagyta annyiban a Szeged, Szécsi egymaga 4 góllal válaszolt a kecskeméti rohamra, a 10. percben így 4-4 volt az állás. Moharos és Vuletity találataival megint lépéselőnybe került a KNKSE, negyedóra után 5-9-et mutatott az eredményjelző. Támadásban sok hiba jellemezte a csapatokat, a 20. percben viszont Szécsi újabb gólt jegyzett, majd Jámbor-Herceg és Dani gólváltása után a 24. percben 9-11 volt az állás. Érdekes módon több gól a félidőben már nem született, így Bíró-Kisjuhász Petra együttese kétgólos vezetéssel ment szünetre.

Nem tudott visszavágni a Kecskeméti NKSE

Fotó: KNKSE

A Kecskeméti NKSE az utolsó percekre elfogyott

A második felvonást a Szeged indította hasonlóan domináns játékkal, mint amit az első félidőben a Kecskeméttől láthattunk. A hazaiak nyolc perc alatt ledolgozták hátrányukat Gyenes és Dani vezérletével. A kecskemétiektől Jámbor-Herceg, Wunderling és Micevski is betalált, de mindegyik gólra volt válasza a házigazdának. Sőt, 49. és az 51. perc között 3-0-s futással már a Szegednél volt a kétgólos előny, 19-17. A következő 5 percben viszont sikerült egy gólon tartani a Szegedet, és a KNKSE Kollár és Hirman góljaival egalizált, 20-20. A meccs utolsó perceit azonban a Szeged uralta, Berecky, Gyenes és Szabó Leila is eredményes volt a hazaiaktól, míg a KNKSE-ből Vuletity a végén csupán a végeredményt tudta beállítani. A Szeged ezúttal is két góllal nyert, 23-21.

Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE vezetőedzője: – Ma minden adott volt ahhoz, hogy nyerni tudjunk. A védekezés és a kapusteljesítmény kiemelkedő volt, támadásban viszont rengeteg labdát adtunk el. Csalódott vagyok!