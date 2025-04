Bajnokaspiránst győzött le a KNKSE

A forduló előtt a Gyula a második helyen állt a Szeged mögött pontazonossággal, ám egy meccsel kevesebbet játszott. A Kecskeméti NKSE 5 győzelmet és 5 vereséget számlálva az 5. helyről várta az ütközetet, így a CZ-Gyulasport NKFT volt az esélyesebb, de mégsem győzött.

A Kecskeméti NKSE bravúrnak örülhetett

Fotó: KNKSE

A meccs gyors gólváltásokkal indult, a 6. percig és 4-4-es állásig fej-fej mellett haladtak a csapatok a gólszerzéssel, majd ezután 3-0-s futással ellépett a Gyula. A Kecskemét ennél nagyobb hátrányba nem került, köszönhetően Lukács védéseinek, illetve szép góloknak. A hazaiaktól Kollár, Czár, Micevski, Vuletity, Wunderling és Hirman is gyorsan feliratkozott a gólszerzők közé. A 25. percben továbbra is hárommal ment a Gyula, ám a Kecskemét Czár, Micevski és Moharos találataival egyenlíteni tudott, a szünetben viszont egygólos vendég vezetést mutatott az eredményjelző, 13-14.

A második félidő elején lemásolták a csapatok az első játékrész kezdését, egymás után szerezték a felek a gólokat. Pár perc után viszont az első felvonással ellentétben most a KNKSE ragadta magához a kezdeményezést, és a 38. percben a vezetést is átvette, 18-17. Sőt, belépve az utolsó húsz percbe a nagyobb különbséget is elkezdte kiépíteni a Kecskemét, 20-19 után 5-0-s rohammal az 50. percre a két pont sorsát is eldöntötte. A végjátékban a hazaiaktól még Veres is eredményes volt, a KNKSE nagyszerű játékkal hétgólos, 29-22-es győzelmet aratott.

A kecskemétiek sikerükkel a 4. helyen állnak a tabellán.

A Kecskeméti NKSE megküzdött a sikerért

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: - Gratulálok a lányoknak, borzasztó nagyot küzdöttek ezért két a pontért. Védekezésben ismét fegyelmezetten dolgoztak, míg a támadásunk a második félidőre összeállt. Remélem, kellő önbizalmat adott a csapatnak ez a mérkőzés, és ezt a hátralevő mérkőzéseinken kamatoztatni fogjuk.

Kecskeméti NKSE – CZ-Gyulasport NKFT 29-22 (13-14)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok

Vezette: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz

A KNKSE gólszerző: Micevski 8 (4), Vuletity 7, Hirman 3, Kollár 3, Czenczik 2, Czár 2, Wunderling 2, Moharos 1, Veres 1.

Kiállítások: 2 perc, ill. 6 perc Hétméteresek: 4/4, ill. 1/1.