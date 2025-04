Pénteken indul Kazai István számára is az Ultrabalaton

Ők Kazai István segítői

– Kik a segítőid? Ezúttal is a bevált családi összefogásra támaszkodsz?

– A szokásos családi brigád, amelyhez segítőként csatlakozni szokott Székely Loránd, de ő az idén most nem lesz a stábban, mert ő is fut. Igazából a családnak sok köze van ahhoz, hogy indulok. A családi kör ugyanis az utóbbi időben nagyon megszerette a futásra fölfűzött családi programot, nagyon szeretnek kísérni, így némi túlzással azt is mondhatom, hogy majdhogynem a kedvükért vállaltam. Meghozom nekik ezt az áldozatot. A stáb tagjai tehát ezúttal is a feleségem, Emese, a nagyfiam, Toldi Miklós Dániel, a húgom, Kazai Erzsébet és egy jó barátom, Urbán József.

Ez a célja Kazai Istvánnak

– Van-e célkitűzés, hogy mennyi idő alatt szeretnél beérni, vagy ez így csak egy kívülálló ostoba kérdése lehet, mert ilyen helyzetben az az alapvető célkitűzés, hogy egyáltalán érjen be az ember?

– Ha sikerült volna a felkészülésem, ha nem zavarták volna meg a betegségek, akkor lett volna komoly célkitűzésem. Akkor szerettem volna a direkt Sparthatlon kvalifikációt jelentő, 21 óra 30 perces időt teljesíteni. De miután enyhén szólva nem volt ideális a felkészülésem, elégedett lennék azzal is, ha megjavítanám az előző időmet. A második Ultrabalatonomat 24 óra 43 perc alatt teljesítettem, ha most 24 órán belül le tudnám futni a távot, az most a számomra csodás eredmény lenne. De ismétlem, mivel a felkészülés nem igazán sikerült, annak is örülni fogok, ha sikerül körbemennem. Azon se lepődök majd meg, ha óriási hullámvölgyeim lesznek, és éppen hogy sikerül körbemennem. A felkészülés tehát nem volt éppen ideális, viszont voltak szokatlanul kellemes edzésnapok is, amikor társaságom is volt a futásban. A idén ugyanis alighanem rekordot állítunk föl mi, hírös városiak azzal, hogy négyen indulunk férfi egyéniben. Csernai Tamásnak és Zsombok Gyulának ez lesz az első Ultrabalatonja, Székely Lorándnak pedig már a második. Úgyhogy aki bármelyikünkért szorít, attól azt kérem, hogy mindannyiunkra gondoljon, mindannyiunknak szorítson pénteken reggel hét órától.