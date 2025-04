Ünnepbaráttá tették a Kecel-Jánoshalma meccset

A húsvéti hétvégén a 24. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályban. A megszokott hétvégi menetrendből kilóg egy találkozó: a Kecel FC-Jánoshalmi SE meccset kivételesen már pénteken, délelőtt 11 órai kezdettel lejátsszák.

A Kecel-Jánoshalma mérkőzés előtt a hazai gárda koncentrál.

Fotó: Pulai Zsóka

Sarok Attilát, a Jánoshalma technikai vezetőjét kérdeztük meg ennek okáról.

A Jánoshalma kereste a megoldást

– No, olyat azért nem mondanék, hogy egy többnapos ünnep alatt nem a foci az első, mert az így nem lenne igaz – jelentette ki. - Viszont elkezdtünk gondolkodni, hogy ha az eredeti időpontban vívjuk meg ezt a meccset - ami vasárnap 17 óra lett volna - , akkor az meglehetősen kettévágja ezt az ünnepet. Márpedig mindenkinek kapóra jön három pihenőnap, ilyenkor van lehetőség arra, hogy az ember energiával föltöltődjön, a családjával együtt legyen, távolabbi családtagokat látogasson, vagy akinek úgy tetszik – hústvét hétfőről lévén szó – aktívan leamortizálja magát. Úgyhogy megkerestük a Kecelt azzal a kérdéssel, hogy mit szólnának, ha a bajnokit már pénteken megvívnánk, és akkor maradna zavartalan három nap a pihenésre, már akinek van rá lehetősége. A keceliek partnerek voltak ebben, az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága pedig nem szokott akadályt gördíteni a közös megegyezéssel beadott időpont-változtatási kérelmek elé. Így aztán pénteken 11 órai kezdettel vívjuk meg a keceli mérkőzést – jelentette ki Sarok Attila.

Tehát az ünnep dacára is maradt a foci az első, sőt, most még időrendben is az lett.