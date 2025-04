Ivkovic Stojan nevelni akar, nem vásárolni

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az utolsó körben egy helyet előre tudott lépni, így több pontot vihetett a playoutra magával, de Ivkovic Stojan főleg annak örül, hogy a fiatalok több bizalmat sehol sem kaptak a szezonban, mint a hírös városaiknál.

Ivkovic Stojan és csapata tudja, mi a céljuk

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Ivkovic Stojan célja a bennmaradás és a nevelés

– Mindenki emlékezhet rá, hogy azt az elsődleges célt tűztük ki, hogy jövőre is NB I. A-csoportos férfi kosárlabdacsapata legyen Kecskemétnek - nyilatkozta Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – Ezt követte annak a hagyománynak a folytatása, hogy nem vásárlunk magyar játékost, hanem nevelünk. Az is fontos szempont volt, hogy már a következő szezonra készüljünk, ahol két magyarnak kell a pályán lennie. Voltak természetesen mérkőzések, amelyeket még meg lehetett volna nyerni más stratégiával, de látni kell azt, hogy ennek a klubnak nincs jövője, esélye, ha bele kell menni egy felfokozott árversenybe a magyar játékosokért a piacon. Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Én úgy látom, hogy a szurkolóink jelentős többsége is megértette, támogatta ezt a tervünket. Ne legyen tehát senki frusztrált, maximumom én lehetnék az, de ehelyett motivált vagyok. Ezért is szoktam azt mondani, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző. Ha valaki figyelemmel követte a statisztikákat, számokat, akkor látható, hogy a tervünk megvalósult. Nem a szabályokra, a sportági szövetségre kell mutogatni, ha valaki nem tud felmutatni saját nevelésű játékosokat, vagy olyanokat, akiket felkarolt, mert máshol nem kaptak lehetőséget, és most bizonyítanak az A-csoportban – tette hozzá Ivkovic, utalva a statisztikára, miszerint a legtöbb játékpercet a fiatalok Kecskeméten kapták az alapszakaszban.

A kecskemétiek szakmai igazgatója kiemelte, a szakmai stáb is folyamatosan képzi magát, emellett az utánpótlást biztosító akadémiával is szoros a kapcsolatuk. Ivkovic Stojan kitért a felnőtt keret szépen fejlődő tagjaira is, akiket idővel elveszíthetnek, de örömteli, hogy van mire támaszkodniuk.

– Számomra Tóth Barna nyújtotta a legkellemesebb meglepetést, hiszen rettentően sokat lépett előre. Schöll „Richmond” megmutatta, hogy második számú centerként megállja a helyét az élvonalban, és szerintem ez az egész mezőnyt tekintve érvényes rá. Kelenföldi Domonkos kezdi bontogatni a szárnyait, de még nekem is edzőként sokat kell őt segítenem, hogy teljesen ki tudjon bontakozni. Ivkovic Milán felzárkózott az A-csoportos szinthez. Körmendi Bence is fontos láncszeme a rotációnknak, fontos szerepe lesz a következő hetekben a playoutban. Előbb vagy utóbb el fognak menni a csapattól várhatóan, nem fogunk tudni versenyezni a nálunk tehetősebb klubok bérajánlataival. A kecskeméti kosárlabda szimpatizánsok nyugodtak lehetnek, jön a következő generáció, akik még lehet felül is tudják majd múlni az elődöket. Gratulálok a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián dolgozó szakembereknek, kiváló munkát végeznek – mondta Ivkovic Stojan a jövőképről, aki hozzátette, az olyan rutinos játékosok ellenére, mint Wittmann vagy Karahodzsics, a legfiatalabb kerettel rendelkeznek.