Brutális vélemény: Ivkovic Stojan szerint alkalmatlan vagy ostoba volt a játékvezető – videóval

Ivkovic Stojan nem kímélte a játékvezetőt

Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója így nyilatkozott a csapat hivatalos oldalán: – Egy nagyon jó és kemény meccset játszottunk a Honvéddal. Tudtunk volna nyerni is. 1992 óta vagyok itt Magyarországon, meg lehet nézni, mikor foglalkoztam korábban a bírókkal, de most betelt a pohár nálam… Nyilas játékvezető, vagy ostoba, vagy alkalmatlan. Két hete, és most is fájdalmat okozott a játékosaimnak. Úgyhogy nem kertelek, azt üzenem neki, hogy minden pénzt, amit a kosárlabdával keresett, azt gyógyszerre költse. Most még finoman fogalmaztam ezzel. Aki szeretné, annak majd elmondom a szezon végén, hogy mi a további véleményem róla. Gratulálok a Honvédnak, a kollégám nagyon jó munkát végez náluk.

Endo Plus Service-Honvéd- Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 72-71 (20-24, 20-21, 15-9, 17-17)

Budapest. V: Kapitány Gellért, Nyilas István, Nepp László Oszkár

Honvéd: Simon 10/6, Gatling 18/6, Reizinger 5/3, Freeman 8/3, Filipovic -. Csere: Hajdu -, Tanoh Dez 18/3, Kopácsi 3/3, Dócs -, Mucza -, Grubor 10/6.

Kecskemét: Seppala 21/9, Ivkovic 2, Lee 9, Rakicevic 17/6, Schöll 4. Csere: Wittmann 6/3, Tóth B. -, Karahodzsics 8, Kelenföldi 4.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztató: