A mögöttünk álló hétvégén, szombaton a PVSK vendége volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Nem Ivkovic Stojan ült ugyan a hírös városiak kispadján, a csapat játékán azonban ez nem látszott meg.

Ivkovic Stojan vállalja a véleményét

Fotó: Bús Csaba

– Pozitívan reagált a keret a kialakult helyzetre – nyilatkozta Ivkovic Stojan a pécsi győzelemmel kapcsolatban. - Mindenki maximálisan tette a saját dolgát. Mi egy olyan közösség vagyunk, ahol megvannak a szabályok, megvan a protokoll minden szituációra. Igazi csapatként harcoltunk, és a győzelem ennek köszönhető a PVSK ellen.

Ivkovic Stojan kifejtette a nyilatkozata miatt ellene indított fegyelmi eljárásról

– Nem vagyok büszke magamra, de eljutottunk a vörös vonalig, aminek az átlépése után már nem lehetett szó nélkül elmenni – mondta Ivkovic Stojan. - A játékvezető úriembert diagnosztizáltam a meccs után, ez adta a nyilatkozatom alapját. Azt a javaslatot tettem, hogy használjon Xanaxot, mert a mérkőzés végén nagyon ideges volt, továbbá megelőzésképpen Aspirin Protectet a vérkeringésre, illetve a vörös szemre, és úgy láttam, hogy D-vitaminra és sok napsütésre is szüksége van, mert túlságosan sápadt volt. Egy 30 napos kúra után az MKOSZ küldje újra el hozzám kontrollra, és megnézzük, mennyit segített a terápia. De félretéve a tréfát, nem jó úton haladunk. Hosszú ideje, és nem is csak nekünk vannak problémáink a játékvezetéssel, amit megfelelő helyen már többször jeleztem. És nem is elsősorban a bírókkal van probléma, hanem a játékvezetői küldéssel. Romániában, az Európa-bajnokságon a magyar férfi kosárlabda-válogatott megteremtett egy erős alapot. Rend, fegyelem, hierarchia, család, isten, haza, ez határozta meg a mindennapjainkat, ma is ehhez tartom magam. A panaszaimmal minden szabályt és protokollt betartottam eddig, de semmi érdemleges nem történt. A játékosok, az edzők minden héten pályára lépnek, felelősséget vállalnak azért, amit csinálnak és ha felelősségre vonják őket, azt azonnal lehet tudni. Én annyit szeretnék elérni, hogy a játékvezetők vezérkara is tegyen hasonlóképpen, legyen transzparens a játékvezetéssel kapcsolatos panaszok kezelése, az esetleges vizsgálatok eredménye. Nagyon remélem, hogy ezúttal felkeltettem a figyelmet.