Fegyelmi eljárás indult Ivkovic Stojan ellen

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szoros mérkőzésen maradt alul a Honvéd elleni playout meccsen szerdán, de az igazi izgalmak csak ezután jöttek, Ivkovic Stojan ugyanis alaposan kiosztotta Nyilas István játékvezetőt.

Ivkovic Stojan szavainak következménye lesz

Fotó: Bús Csaba

Ivkovic Stojan így nyilatkozott

– Egy nagyon jó és kemény meccset játszottunk a Honvéddal. Tudtunk volna nyerni is. 1992 óta vagyok itt Magyarországon, meg lehet nézni, mikor foglalkoztam korábban a bírókkal, de most betelt a pohár nálam… Nyilas játékvezető, vagy ostoba, vagy alkalmatlan. Két hete, és most is fájdalmat okozott a játékosaimnak. Úgyhogy nem kertelek, azt üzenem neki, hogy minden pénzt, amit a kosárlabdával keresett, azt gyógyszerre költse. Most még finoman fogalmaztam ezzel. Aki szeretné, annak majd elmondom a szezon végén, hogy mi a további véleményem róla. Gratulálok a Honvédnak, a kollégám nagyon jó munkát végez náluk – mondta a klubhonlapnak Ivkovic.

Az MKOSZ főtitkára, Bodnár Péter ma már a Nemzeti Sportnak reagált, egyben megerősítette, hogy fegyelmi eljárást indítanak a szakember ellen:

– Az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata a sajtóban tett nyilatkozatokkal kapcsolatos esetleges fegyelmi eljárások kezdeményezését a főtitkár hatáskörébe utalja. Ennek megfelelően a mai napon fegyelmi eljárást kezdeményeztem Ivkovics Sztojan ellen a szerdán tett nyilatkozata miatt. Álláspontom szerint a kosárlabdapályán nyújtott semmilyen szakmai tevékenység sem indokolhat ilyen, nagy nyilvánosság előtt tett sértő megjegyzéseket, ez a kosárlabdasportág szellemével összeegyeztethetetlen. Ha ugyanezt a véleményt egy játékvezető fogalmazná meg nagy nyilvánosság előtt egy játékos vagy edző tevékenysége kapcsán, a fegyelmi eljárás kezdeményezése akkor is automatikusan történne, mert ilyen helyzetben nem releváns, hogy a véleménynek van-e szakmai megalapozottsága – mondta a lapnak Bodnár Péter.

Az ügy tehát nem ért véget, ennek kapcsán szint párhuzamosan a főtitkár nyilatkozatával együtt küldtünk kérdéseket a szövetségnek, amennyiben választ kapunk, természetesen arról is beszámolunk.