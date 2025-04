– A szövetség – földrajzi alapon - déli és északi halmazra bontotta a kupában állva maradt tizenkét csapatot a sorsolás előtt. Északon a Szabadszállás csak vármegye egyes ellenfelet kaphatott, a Garai SK azonban kifoghatott volna hozzá hasonlóan vármegye hármas gárdát is, a Bácsborsódot. Volt-e olyan érzésetek Garán a sorsolás után, hogy jó lett volna a Borsódot kapni?

A Garai SK a Jánoshalmát fogadja a kupában

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– Nem foglalkoztunk ezzel a témával a sorsolás előtt. Úgy voltunk vele, hogy mindegy, hogy kit kapunk.

– Hogyan látjátok az esélyeket, mi lehet erre a meccsre a reális célkitűzés? Jó csapatot kaptatok ellenfélül, ráadásul a Jánoshalma az idén tavasszal remek formában van.

– Először is tisztában vagyunk azzal, hogy a két csapat van két osztálynyi különbség, és nem a mi javunkra. A mérkőzés esélyese így egyértelműen a Jánoshalma, de a futball attól szép, és a kupa mint olyan is azért lett kitalálva, hogy a kiscsapatoknak is legyen esélyük bizonyítani, sikerélményt szerezni, nem csak egymás, hanem nagyobb csapatok ellen is. A szerdai kupameccsnek az a nagy kérdése, hogy mi ezt a két osztály különbséget el tudjuk-e tüntetni. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, és egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Jómagam is voltam profi játékos, szerepeltem éveken át Baján is, és a BSK-val játszottunk több olyan kupamérkőzést – négy-ötezer néző előtt, hát, igen, a régi szép idők - , amelyen NB I.-es csapatokat vertünk ki. Legyőztük például a Dunaújvárost, kivertük a Verebes-féle MTK-t is – sose felejtem el, Sári Pista rúgta a győztes gólt –, és csak az akkoriban többszörös bajnoki címet besöprő Honvéd tudod megállítani minket. Ez teszi széppé a kupát. Ahogy mondtam, a kérdés az, hogy a két osztály különbséget el tudjuk-e tüntetni, mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem kis feladat. De ettől szép a futball, hogy ez néha sikerül, és hogy nem mindig az erősebb csapat győz. De ismétlem, a két osztálynyi különbség az azért nagyon nagy különbség. Ezzel együtt nem feltartott kézzel megyünk ki a Jánoshalma ellen a pályára.