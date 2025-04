Kecskeméten lett hős az Újpestről érkező afrikai támadó – videókkal

Foxi Kéthévoama 1986. május 30-án született Afrika egyik legszegényebb országában, a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában, Banguiban. Az ország futballjáról sem éppen híres, hiszen a nemzeti együttes sosem jutott ki az Afrikai Nemzetek Kupjára, a világbajnoki részvételről még csak nem is álmodhatott, így Foxi is igen fiatalon Gabonba került, ahol a Libreville színeiben mutatkozhatott be a felnőttek között.

Foxi Kéthévoama a KTE hőse lett

Fotó: Pályi Zsófia/Origo

Fordulatot pályafutásában a 2006-os esztendő hozott, amikor a DVTK akkori sportigazgatója, Sallói István egy afrikai megfigyelő túra során őt is kiszúrta, majd Miskolcra hozta. A korabeli szóbeszéd szerint nagyjából háromszáz játékost nézett meg, közülük ketten érkeztek akkor Magyarországra, az egyik éppen Foxi volt. A borsodi szurkolókkal azonnal kezdte megkedveltetni, végül 23 meccsen 8 gólt és 10 gólpasszt jegyzett.

Egy év után máris Újpesten kötött ki, a lila-fehérek akkor komoly álmokat dédelgettek a bajnokságban, és a 26 meccsen elért 7 gól és 11 gólpassz Foxitól ehhez mindenképpen nagy segítség volt. Három idény töltött végül a Megyeri úton, ám trófeát nem tudott nyerni, a jó eslő idénye után egy visszafogottabb második következett (2 gól, 2 gólpassz), majd egy tőle közepesnek mondhatóval intett búcsút (4 gól, 4 gólpassz).

Foxi Kéthévoama a legjobbkor rúgott mesterhármast

A következő állomás Kecskemét volt 2010 nyarán számára, ahol újra kivirágzott, élmény volt nézni játékát annak ellenére is, hogy az alaposan beerősítő KTE gyengén kezdte az idényt. Urbányi Istvánnak gyorsan távoznia is kellett a kispadról, ekkor tért vissza a korábbi kedvenc, Tomiszlav Szivics, aki először juttatta fel a klubot, majd rögtön 5. lett a csapattal újoncként. A szerb szakemberrel elkezdett kiegyenesedni a Kecskeméti TE, jöttek az eredmények, közben a kupában szépen csöndben osont előre. A Békéscsaba és a Tiszakanyár után a Debrecent is kiütötte a Kecskemét, s miután a Siófok és a ZTE sem tudott megállt parancsolni a lila-fehéreknek, egyik pillanatról a másikra a döntőben találta magát a gárda. A bajnokságban Foxi 26 meccsen 6 gólt és 11 gólpasszt osztott ki, de a kupában 3-3 találat és előkészítés volt a neve mellett. Eljött aztán a finálé napja, ahol a bajnok Videoton volt az ellenfél, s akkor jött Foxi. Tököli Attila már a mérkőzés elején két gólt rúgatott vele, majd a második félidőben 2-1-nél óriási kapáslövéssel jutott mesterhármasig a végül 3-2-re megnyert meccsen. Foxi három gólja, a KTE első nagy trófeája mind a mai napig hidegrázós történet azoknak, akik a helyszínen élték át azt a találkozót.