Pápák és labdarúgás

Utódának, 16. Benedek pápának volt kedvenc csapata is, nem más, mint a Bayern München. Nem csoda, hiszen Joseph Ratzinger maga is bajor születésű volt, gyakran és szívesen beszélt a labdarúgásról, annak, aki éppen aktuális focieredményekről akart beszélni vele, nem kellett elutasítástól tartania, sőt, a pontifex szeme fel is csillant. Ő 2005-ben követte a pápai trónon az elhunyt II. János Pál pápát, egy évvel a németországi labdarúgó világbajnokság előtt. Az, hogy őt választották meg pápának, nem volt akadálya annak, hogy figyelemmel kísérje a németországi vébét. Vatikánvárosban, egy fekete-fehér tévén követte, hogy hogyan szerzi meg Olaszország a világbajnoki címet.

Ferenc pápa kedvenc csapata

Ferenc pápa, aki Jorge Bergoglio néven született Argentínában, köztudottan kedvelte a labdarúgást, de nem csak műkedvelőként kísérte figyelemmel, hanem fiatal korában ő maga is játszott, sőt, tizenéves korában meglehetősen tehetséges játékos volt. Előretolt centerként játszott, és bár nagy tehetséggel keverte meg az ellenfelek védelmét és szerezte a gólokat, profi karrierre nem vágyott. A pápasága évei során is gyakran beszélt a játék iránti szenvedélyéről, amely a Buenos Aires-i gyermekkorában alakult ki. Ferenc pápa a San Lorenzo csapatának szurkolt. A gazdag múlttal rendelkező, igazi munkáscsapatként ismert egyesület Buenos Aires azon Boedo nevű kerületének a klubja, ahol Ferenc pápa felnőtt. A pápa tartotta is a kapcsolatot a klubjával, 2013-ban a San Lorenzo tiszteletbeli tagjává választották. A pápánál a vallás, a hit és a labdarúgás nem zárta ki egymást. Gyakran fejezte ki a véleményét a foci pozitív aspektusairól, különösen arról, hogy a sport hogyan tanítja meg a fegyelmet, a csapatmunkát és a kitartást.