A legfontosabb pillanatban verte a PVSK-t a Kecskemét

Jobban kezdte az utolsó negyedet a PVSK, Vaughn kettő plusz egyes akciójával 61-65-re jöttek fel. Radó a gyűrű alól, Seppala távolról volt kíméletlen, 63-68. Lee sem akart lemaradni, 63-71. Ritmust fogtak a hírös városiak, 65-76-nál időt kellett kérnie a Pécsnek. Váltani tudtak a házigazdák, 68-76-nál már Németh Leventéék hívták megbeszélésre a játékosokat. Újra gond akadt a támadóidőt jelző hangberendezéssel, hosszú időn át állt a játék. Visszatérés után gyors kettesek estek mindkét térfélen, 72-80. Négy egységre olvadt a KTE előnye, 76-80-nál újabb időkérés következett. Rakicevic fontos pillanatban süllyesztett el trojkát, 76-83. Radó jöhetett büntetőkkel, 79-83. Seppalának ütöttek aztán oda, és neki sem remegett meg a keze, 79-85. Taktikai faultok miatt lassan haladt az utolsó perc, de a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét jól menedzselte ezt a periódust is, és megérdemelten nyert 83-89-re.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szinte végig vezetett

Németh Levente értékelése: – Szeretnék gratulálni a csapatomnak. Nem egy végjátékot buktunk el a múltban, úgyhogy jó volt, hogy most volt egy kis szerencsénk is. Úgy éreztem, hogy kézben tartottuk a meccset, 30 percen át vezettünk a statisztika alapján. Voltak hullámvölgyek, de jól tudtunk reagálni, ez is mutatja a csapat a karakterét. Sok asszisztunk volt, kevés eladott labdánk, és jól szedtük a támadó lepattanókat, ez is mellettünk szólt. Alázatosak voltunk, keményen megharcoltunk ezért a meccsért. Szerdán újabb erős ellenfél vár ránk. Szeretnénk minél több meccset nyerni a folytatásban is, és minél előbb biztosítani az A-csoportos tagságot. Sok sikert kívánok a PVSK-nak is a folytatásra.

PVSK-Veolia - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83-89 (21-26, 18-17, 16-21, 28-25)

Pécs. V: dr. Mészáros Balázs, Lengyel Ádám, Földesi Ádám

Pécsi VSK: Vaughn 22/6, Archibald 24/3, Frank 2, Mokánszki 3/3, Dzeletovic 22. Csere: Antóni -, Molnár -, Plézer 5/3, Merkl -, Radó 5.