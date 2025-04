A férfi kosárlabda NB I. A csoportjában, a playout szakaszban az NKA Pécs eddig mind a három mérkőzését megnyerte, míg a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét két sikert és egy vereséget könyvelhetett el eddig a 9-14. helyekért folyó küzdelmekben. Az alapszakaszban a két csapat összecsapásán mind a kétszer a baranyai gárda nyert, így a hírös városi alakulat nagyon szeretne törleszteni.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a playout éllovasát fogadja

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét saját kezében a sorsa

– A bajnokságban az alapcélunk felé tartunk, ami nem más, mint hogy bent maradjunk az A-csoportban – mondta Ivkovic Stojan, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója. - Jól állunk, a saját kezünkben van a sorsunk. A statisztikák igazolják, hogy nálunk kapják a legtöbb bizalmat és játékidőt a fiatal játékosok. Mi továbbra is rájuk és általában a magyar játékosokra szeretnénk építeni, egyfajta menedékház szeretnénk lenni a légiósforgatagban. Az NKA Pécs egy nagyon jó és fizikális együttes. Az alapszakaszban kétszer megvertek minket, tehát van miért visszavágnunk. Ötven százalék esélyt látok ezúttal is a kecskeméti sikerre. Bízom benne, hogy győztesen hagyhatjuk el a pályát. A szurkolóink támogatására számítunk szerdán, és majd szombaton is.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.