Fontos sikerrel kezdett a Kecskemét az OSE ellen

Wilson csapta be a kecskeméti védelmet, a másik palánknál pedig Karahodzsicsot faultolták, a büntetőknél nem remegett meg a keze, 72-69. Wilsont nem tudták tartani, a ziccer és a plusz büntető is jó volt részéről, 72-72. Seppala két egypontosára Wilson kintről reagált, 74-75. Felváltva estek a pontok, Lee kosara után 78-77-nél időt kért Virginijus Sirvydis. Rakicevic vitte be lendületből és dobta be, erre Illés válaszolt távolról, 80-80. Lee pillanatai következtek, 84-80. Rakicevic kapott remek labdát, onnan pedig már nem volt nehéz dolga, 86-81. Hibákat vétett az OSE, ezt pedig Seppala büntette meg, 89-81. Időt kértek a vendégek, Takács büntetőkkel hozta közelebb csapatát, majd egy kettest is hozzátett, 89-85. Lee faulttal együtt is begyötörte a labdát a gyűrűbe, 91-85. A végén még mindent megtett az OSE, hogy visszajöjjön, de a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét rutinosan játszott, és megérdemelten nyert 94-92-re.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét jó úton indult el

Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója: – Gratulálok a tanítványaimnak. OSE is nagyon jól játszott, jól dobták a triplákat, a végén hibáztak egyet-kettőt. Nekünk jobban kell játszani. Az utolsó percekre komolyabb előnyt tudtunk kiépíteni, és le tudtuk menedzselni a hátralévő időt, így a végeredmény kicsit csalóka. Minden meccs 50-50%. Van három csapat (PVSK,Szeged,KTE), amelyet kikiáltottak a szakértők kiesőnek, és van három (NKA, OSE, Honvéd), amely csalódott, mert nem jutott a felsőházi rájátszásba. Ezért is fontos ez a mai siker, mert az OSE is az erősebb gárdák közé tartozik. Kuriózum, hogy zsinórban két hazai meccset is nyertünk. Ilyen nem volt egész évben. Kicsit meglep. Holnap már edzés, szerdán pedig meccs. Köszönjük a szurkolóknak a támogatást.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - MVM-OSE Lions 94-92 (26-25, 25-24, 19-18, 24-25)