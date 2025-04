Egészpályás hármast dobott a korábbi válogatott kosaras – videóval

A Nagykőrösi Sólymok a Dunahrasztival vív nagyon komoly csatát a rájátszás 1. fordulójában, ahol a hazaiak péntek este az életben maradásért harcoltak hazai pályán. A DMTK 2–1-re vezetett az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, így mindenképpen nyernie kellett a Sólymoknak. A mérkőzés ezúttal is kiélezett volt, de aztán eljött a második negyed hajrája, ahol a hazaiak egy 7–0-os futást is produkáltak, majd a dudaszó pillanatában felrobbant a csarnok. A korábbi magyar válogatott center, Csorvási Milánhoz került a a labda, aki annak rendje és módja szerint úgy döntött, még ráereszti azt, és a labda bizony be is esett.

Csorvási Milán nem akármilyen kosarat dobott és sikerre vezette csapatát

Fotó: Szilvester Suba/MKOSZ

A Nagykőrös végül 76–70-re nyert, Csorvási 24 pontjának is köszönhetően, így a mindent eldöntő meccset hétfőn 20 óra 45 perckor vívja majd a Dunaharaszti otthonában.

Csorvási Milán nem mindennapi dobása: