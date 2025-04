Bajnoki döntőnek is beillik a Csólyospálos-Lajosmizse derbi

Készülnek a Csólyospálos ellen

– Becsülettel készülünk a mérkőzésre, még csütörtökön délelőtt is edzettünk, kihasználva az iskolai szünetet – jelentette ki Faragó Gyula, a Lajosmizse U19-es csapatának a vezetőedzője, nem mellesleg a Lajosmizsei VLC szakmai igazgatója. – Nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, ugyanis az ellenfelünk két éve veretlen, játékosai többsége pedig a vármegyei másodosztályú felnőtt bajnokságban is a bajnoki címért küzdő felnőtt csapatának meghatározó tagja, míg nálunk alapemberek fognak hiányozni sérülés miatt. Mégis győzni szeretnénk, mint minden mérkőzésen. Az őszi, mizsei rangadó 0-0 lett úgy, hogy mi 11-est és ziccereket hibáztunk. Ezúttal gólgazdag összecsapást várok – jelentette ki a rangadó előtt.

– Tavaly sem volt sok híja annak, hogy megszerezzük az aranyérmet, a 2023/24-es idényben ugyanis mindössze egy vereséggel végeztünk a 2. helyen – tekintett vissza ez előző idényre. – A első fordulóban utaztunk akkor Csólyospálosra. Sokáig vezettünk is, ám végül a kapusunk kiállítása után nem tudtunk pontot szerezni. Itthon nagy csatában 5-5-ös döntetlenre végeztünk velük. Mivel mind a két csapat megnyerte az összes többi mérkőzését, így tulajdonképpen az első körben elszenvedett vereségünk miatt be kellett érnünk a 2. hellyel. Akkor ez a két csapat nagyon elhúzott a mezőny többi tagjától, mi 17 ponttal előztük meg a harmadikot a tabellán. Az idei bajnokság jóval izgalmasabb és szorosabb, mint a tavalyi, az érmekért több csapat is versenyben van. A dobogóért harcolók halmazához csatlakozott három olyan egyesület – a Kiskunfélegyháza, a Kunszentmiklós és a Kunszállás – , akik mindenkire veszélyesek. A Kerekegyháza is mindig nehéz ellenfél, ugyanakkor az SC Hírös-Ép, a Nyárlőrinc és a többi alsóházi csapat is bármikor képes pontokat rabolni az élcsapatoktól. A csólyospálosiak hibája, hogy egy alkalommal hat túlkorost szerepeltettek a csapatukban – és ezért pontokat vontak le tőlük – szintén szorosabbá tette az idei versengést. Van még hátra négy forduló a bajnokságból, és mindkét csapatnak lesznek még rangadói, kemény meccsei, de meggyőződésem, hogy aki ezt a mérkőzést meg tudja nyerni, lélektanilag is nagy lépést tesz a bajnoki cím megnyerése felé – jelentette ki Faragó Gyula.