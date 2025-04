Bácsborsódon ünnep a Baja elleni kupameccs

– A sorsolás során kaphattatok volna hozzátok hasonlóan harmadik ligás csapatot is, a Garát, aki ellen nyilván több eséllyel vehettétek volna föl a versenyt. Bosszankodtatok, hogy nem a Garát kaptátok?

A Bácsborsód kerete

Fotó: Márton Anna

– Nem. Örültünk a Bajának. Jobban szeretünk azért felsőbb osztályú csapatok ellem játszani. Jelenleg egyébként is a megye háromban szerepelünk, tehát játszunk megye hármas meccset eleget, és a színvonal nem mindig az igazi. A legutóbbi bajnokin például az edzőtársam, Török Gyula és jómagam is beszálltam, a 46 évemmel húsz percet vállaltam, de nem lógtam ki a mezőnyből. Nem volt magas a színvonal, na. Úgyhogy a csapat túlnyomó része örült, hogy a Baját kaptuk. Ez egy igazi szintfelmérő lesz egy olyan tekintetben, hogy hol tartunk. Sőt, majdhogynem rang a számunkra, hogy a régió legnagyobb klubjával találkozunk tétmeccsen. Ugyanakkor azért a jelenlegi játékosaink nagy része vagy Bajáról került hozzánk – a LUA Bajából vagy a korosztályos csapatokból -, vagy megfordult valamikor Baján. A srácok nagy részének tehát van köze a Bajához, és az ő számukra ez egy presztízsmeccs is. Ezt ugyanakkor nem szeretném, ha bárki is félreértené. A Bajával nekünk mindig is kiváló kapcsolatunk volt, jó kapcsolatot ápolunk velük, tehát nem háború lesz ez a részünkről, hanem egy ünnepi mérkőzés. A hozzáállással tehát nincs gond, rá van feszülve a meccsre mindenki. Viszont egy bajunk van, a hétköznapi játéknap természetesen megnehezíti a dolgunkat, két alapjátékosunk már biztosan nem is tud jönni a munkahelyi elfoglaltsága miatt. És ez nekünk nagy érvágás. A Bajának is bizonyára van ilyen problémája, de ha egy huszonötös keretből dolgoznak öten, az a helyzet azért kezelhetőbb, mint ha a mi tizenhatos keretünkből nem érnek rá négyen. Pedig persze mi is szeretnénk a legjobb játékosállománnyal kiállni, hogy hátha.

– Apropó, hátha, az esélyeket hogyan látjátok, a borsódi továbbjutási esélyeket?

– Mi igazából a bajnokságra koncentrálunk most. A hétvégén a Tompa-Kelebia meccsre is nagyon odafigyeltünk, szinte folyamatosan kaptuk Tompáról a tájékoztatást, hogy melyik csapaton látszik, hogy vért ivott, hogy áll a meccs. Mi ugyanis tompai siker esetén állhattunk vissza a tabella élére. Végül ez össze is jött, nyert a Tompa. Persze a Baja elleni meccset is nagyon várjuk. Ez a kupameccs a számunkra egyrészt egy igazi gálameccs, ha esetleg sikeresen vennénk ezt a kört, az már csak a hab lenne a tortán. Szeretnénk becsülettel helytállni. Fiatal, jó keretünk van, a srácok rendesen odateszik magukat meccsről meccsre. A csapat elé ugyanakkor botorság lenne a továbbjutást kitűzni célként. Az a célunk, hogy vívjunk a Bajával egy jó mérkőzést, ne az legyen a vége, hogy kapunk egy nyolcast, de persze az is benne van. A Baja nagyon jó csapat, és azért két osztály különbség ott van a két csapat között. Ebből is kifolyólag a bajaiak hetente hármat eddzenek, mi pedig, mi tagadás, havonta hármat. Utóbbin tudjuk, hogy nem ártana változtatni, különösen, ha esetleg lehetőségünk lenne feljutni a megye kettőbe.