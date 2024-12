Bagi Gábor: – A lajosmizsei és a mostani mérkőzés után is van hiányérzetem, mert domináltunk, helyzeteket tudtunk kialakítani, vagy legalább is eljutunk odáig, de az utolsó pillanatokba hibák csúsztak be. A mostani mérkőzésen is, ha kicsivel is de jobbak voltunk az ellenfelünknél, de erről szól a foci, hogy gólt kell rúgni. Mivel mi egyet rúgtunk, és a Félegyháza is így döntetlen eredmény alakult ki. Ettől függetlenül mi még harmincöt mérkőzés, tizennégy hónap óta veretlenek vagyunk a bajnokságban. Azt gondolom, hogy ez óriási nagy dolog. Főleg azért, mert ebben a vármegyei első osztályban négy-hat egy szintű csapat van. Az a gárda, aki végig támadó, nem pedig bunker focival ezt meg tudja őrizni, az megérdemli ezt.