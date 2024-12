Michael López 1997. augusztus 19-én született Lomas de Zamorában, labdarúgó pályafutását a Banfield színeiben kezdte, ahol 2017-ben bemutatkozhatott az élvonalban is. Összesen 15 tétmeccsen viselte a gárda mezét, ezeken a fellépésein egy gólt szerzett a szárnyait bontogató támadó, aki aztán kölcsönben a Defensors és a Fénix színeiben is megfordult.

Michael López, a KTE új csatára

Forrás: KTE

2021-ben légiósnak állt, a fehérorosz FC Minszkben 24 meccsen 7 gólt szerzett, ezt követően pedig Finnországba igazolt, az AC Oulu színeiben 32 meccsen 11 gólig jutott. A moldáv Sheriff következett ezután, ahol 9 tétmeccsen 3 gólt lőtt, s végül bajnok és kupagyőztes is lett. Finnországba visszatérve a Lahti játékosa volt legutóbb, 30 meccsen 11-szer vette be az ellenfelek kapuját, emellett kiosztott három gólpasszt is.

A játékos megállapodása lejár csapatával, így januártól csatlakozhat majd hivatalosan is a KTE-hez. Michael López a Győr elleni sikert már személyesen is láthatta, majd megérkezett Kecskemétre, hogy átessen az ilyenkor szokásos formalitásokon.

Michael López a pályán akar beszélni

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert úgy érzem, hogy a jövőm szempontjából egy kitűnő bajnokságba és klubba érkeztem, ami nekem fontos volt. Győrben már személyesen nézhettem meg a csapatot, boldog vagyok, hogy sikerült begyűjteni a három pontot, mert erre most nagy szükségünk van. Bár csak januártól csatlakozhatok, de már most nagyon készülök az előttünk álló csatákra, amik várnak ránk, biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobb helyen vagyok. Csak egy célom van: segíteni akarom a csapatot abban, hogy elinduljunk felfelé! Ígérgetni nem akarok, a legfontosabb, hogy a pályán nyújtott teljesítményem beszéljen helyettem – mondta Michael López bemutatkozásként.