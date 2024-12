Az Észak-Keleti csoportban második helyen telelő hazaiak jól kezdtek, Nagy Zsolt révén már az 5. percben előnybe kerültek, miután a karcagi játékos tíz méterről nem hibázott, kilőtte a hosszú sarkot. Mint később kiderült, ezzel a góllal meg is nyerték a találkozót a karcagiak a Kecskeméti TE II. ellen.

A Kecskeméti TE II. fiataljai lezárták az őszt

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A Kecskeméti TE II. az átlagnál is fiatalabb volt

– A szalagavatók miatt hiányzott négy játékosunk, őket az U19-es keretből pótoltuk az idei utolsó meccsen. Ebben segítségemre volt Lóczi Péter, vele egyeztettünk arról, hogy teljesítményük alapján mely játékosok érdemlik meg ezt a legjobban. A mérkőzés elején erős tempót diktált a Karcag, gyorsan vezetést is szerzett, ekkor tudatosult talán igazán a játékosokban, hogy egy NB III-as dobogós az ellenfelünk. Nagyobb koncentrációval játszottunk a folytatásban, a hazai nyomás továbbra is megvolt, de az utóbbi időkre jellemző szervezettségét mutatta a csapat, a szokásosnál még fiatalabb átlagéletkorral is. Egy-egy kontrából vagy pontrúgásból tudtunk veszélyt okozni, fordulás után három gólszerzési sanszunk is adódott, de sajnos az is jellemző ránk, hogy ezeket kihagyjuk. Most is ez történt. A dicséret ugyanakkor mindenkinek jár, hiszen minden fiatal megmutatta, hogy egy NB III-as élcsapat ellen is fel tudja venni a kesztyűt. Külön öröm, hogy a legfiatalabbak is kivették ebből a részüket – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. vezetőedzője.

Karcag – Kecskeméti TE II. 1–0 (1–0)

KTE: Telek – Pataki (Czenky 46.), Harmati, Szabó Benedek (Keindl 46.), Horváth A., Ruzsa (Nagy B. 46.) – Balis (Varga 46.), Fodor (Sódar 46.), Murár – Szabó Cs. (Virágh 46.), Szabó Bence (Goretich 46.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Nagy Zs. (5.)