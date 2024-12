Kass értékesített büntetőket a meccs elején, ezt követően felváltva estek a pontok, hazai oldalon a sérüléséből visszatérő Rakicevic és Wittmann is remekelt, megszerezve a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első pontjait. Lee zsákolt, majd Vojvoda büntetőkből iratkozott a pontszerzők közé. Horne szervezte jól az Alba játékát ezután, de a kecskeméti Karahodzsics is határozott volt a palánk alatt. Jobban érezte a ritmust a Fehérvár a hajrában, így 17–24-re vezetett egy negyed után.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kiütötte az Albát

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Nem kezdte jól a második negyedet a KTE, Ivkovic Stojannak 11 pontos hátránynál kellett időt kérnie. Wittmann Krisztián lépett ekkor elő, aki sorra hajította be a tirplákat, közben Karahodzsics is megcsinált egy 2+1-es akciót. A Kecskemét szépen lassan felzárkózott, és hiba kért időt Alejandro Zubillaga, Seppala hármasa zárta le a negyedet, mellyel fordított a Kecskemét, 43–41.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hengerelt fordulás után

Horne hármasával ugyan rövid idő után fordított az Alba, de Wittmann is bevágott egy trojkát, közben Lee is eredményes volt, így tartotta vezetését a Kecskemét. Megint időt kértek a vendégek, de megint nem mentek vele sokra, Wittmann tovább villogott, de Lee keze sem remegett a dudaszó pillanatában. Vojvoda próbált élére állni az Albának legalább büntetőkkel, de Lee elkapta a fonalat, Rakicevic pontjai után pedig tízre nőtt a különbség, 66–56. Bár a vendégek Filipovity és Vojvoda révén zárkóztak, nyolc ponttal így is a Kecskemét vezetett (71–63).

Próbálkozott az Alba, de a Kecskemét ezen a napon nagyon pontosan célzott a pálya minden pontjáról, Wittmann rövid idő alatt 12 egységre növelte a különbséget. A mérkőzést egy 6–0-os kecskeméti roham zárta le végleg, amikor már 21 pontra nőtt az olló. Az Alba tulajdonképpen feladta, de nem is lett volna esélye már fordítani, a hírös városiak ugyanis a játék szinte minden elemében extrát nyújtottak ezen a találkozón. A végeredmény: 98–79.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Alba Fehérvár 98–79 (17-24, 26-17, 28-22, 27-16)

Kecskemét, vezette: Frányó, Pozsonyi, Nepp