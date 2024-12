A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét sérülésekkel is küzd

Petar Rakicevic még a Fót elleni edzőmeccsen szenvedett sérülést, az ő játéka továbbra is kérdéses, kockáztatni nem fog Ivkovic esetében.

– Van esély rá keddig, hogy számíthatunk Rakac játékára. Teszt edzéseken vesz részt jelenleg. Rizikót vállalni nem fogunk, de bizakodom, hogy tud majd játszani – tette hozzá Ivkovic.

A mérkőzés kapcsán a Kecskemét magyar válogatott centere, Karahodzsics Kemal is megosztotta gondolatait, aki ugyancsak bizakodva készül a keddi meccsre.

– Rövid időn belül jön a következő mérkőzés, nem sok lehetőségünk jutott a regenerálódásra, illetve a taktika kidolgozására. A videózáson ugyanakkor túl is estünk, addig még edzéseken is lesz időnk gyakorolni. Bízom benne, hogy jó meccset tudunk játszani az Albával, ehhez hasonló produkcióra lesz szükség, mint amit a Paks ellen is mutattunk az első félidőben. Szeretnénk megmutatni, hogy képesek vagyunk felvenni a versenyt a magyar bajnokság egyik legjobb csapatával is – mondta Karahodzsics.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár alapszakasz mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.