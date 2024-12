A Csólyospálosi FSE egyelőre megállíthatatlan, gyakorlatilag megszorongatni is kevesen tudták eddig a gárdát az NB III-as bajnokságban. A Csólyos ráadásul a sereghajtó Bánhalmi SE vendége volt hétfő este, melynek korán jelezte, nem szeretne botlani továbbra sem. Patyi és Harkai góljaival alig öt perc után kettővel vezettek a vendégek, s bár szépített a vendéglátó ezután, szünetben már 9–1-re vezettek a vendégek. Fordulás után már kevésbé védekezett hatékonyan a Csólyospálos, de így is tíz góllal gyűrte le ellenfelét. Patyi Milán hét, Tóth Dominik öt gólig jutott végül.

A Csólyospálosi FSE nem kegyelmezett

Fotó: Bús Csaba

A Csólyospálos eddig mind a hat bajnokiját megnyerte, így vesztett pontok tekintetében továbbra is a legjobban áll a ligában. A téli szünet január 20-án ér véget, a gárda akkor a Mórahalom vendége lesz majd.

Bánhalmi SE – Csólyospálosi FSE 5–15 (1–9)

Kunhegyes. V: Lászlai (Kőhalmi, ifj. Tóth II)

BSE: Földvári – Vékony, Rapi, Virág, Geszti. Csere: Kurucz, Sipos, Jakus, Karsai.

FSE: Menyhárt – Magyar, Harkai, Tóth D., Patyi. Csere: Kovács, Ábrahám-Furus, Katona, Kertész.

Gól: Vékony (5.), Virág (25.), Geszti (24., 27.), Jakus (38.) ill. Patyi (3., 17., 18., 22., 31., 37., 39.), Harkai (5.), Tóth D. (6., 7., 8., 14., 36.), Ábrahám-Furus (10.), Kertész (30.)