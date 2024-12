Berki Marcell eddig csak csere volt, de most komoly szerepet adott neki Gera Zoltán a jobb oldalon a 2–1-re megnyert meccsen.

Berki Marcell élt a bizalommal

Fotó: Réti Attila

– Két nappal a meccs előtt már volt egy taktikai edzés, akkor már sejtettem, hogy kezdő lehetek, de aztán az utolsó edzésen biztossá is vált. Egy kis drukk volt bennem, hiszen nekem a jobb oldali futó egy új poszt. Az első tíz percben még kicsit szoknom kellett, de ahogy megnyertem az első két párharcomat, megérkeztem a meccsbe, utána magabiztosnak éreztem magam végig. A gól előtti támadás csapatként volt egy nagyon szép akció, jó mozgásokkal, örülök, hogy én is benne voltam, felértem vele. Barnit jól ismerem, sejtettem, hogy milyen megoldást választhat, ezért is tettem így neki a labdát – emlékezett vissza a játékos.

Berki Marcell azt is hozzátette, hogy mindenkinek volt egy kedves szava hozzá, mostanra pedig megtalálta az új poszttal járó szépségeket is.

– Gera Zoltán és a többiek is megveregették a vállam a meccs után, pozitív visszajelzéseket kaptam, ami természetesen nagyon jólesett. Megmondom őszintén, menet közben meg is szerettem ezt a számomra új posztot, pedig eleinte nem így álltam még hozzá. Más volt a középpályán játszani, viszont itt is fel lehet érni ugyanúgy a támadásokkal. Egy dolog biztos, továbbra is így fogom folytatni a munkát, mert bár ez elsőre jól sikerült, de van még mit csiszolni természetesen – mondta Berki Marcell.

Berki Marcell szerint rászolgáltak már a sikerre

A játékos az átigazolási időszak végén érkezett nyáron, így ez volt az első sikere a KTE-vel.

– Óriási megkönnyebbülés volt ez a siker, véleményem szerint már korábban is rászolgáltunk volna a három pontra. Most mellettünk állt a szerencse is, hiszen ezúttal a kapufáról végre nem kifelé, hanem befelé pattant Lukács Dániel lövésénél a labda. Ugyanakkor ki is érdemeltük ezt, mert minden egyes nap keményen dolgozunk, ez pedig egy fordulópont is lehet számunkra. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ez a célunk a folytatásban is – tette hozzá Berki Marcell.

A KTE szombaton 13 óra 30 perckor a DVTK-t fogadja idei utolsó hazai meccsén.