Vuits Viktor álma a nemzetközi porond a Pakssal

Vuits Viktor úgy érzi, a lehető legjobb helyen van jelenleg, Pakson minden adott ahhoz, hogy fejlődni tudjon, egyben a saját elképzeléseit is megvalósítsa, mert támogató a közeg. Egy nagy vágya van, amitől szintén nem járt messze a csapat nyáron: eljutni egy nemzetközi kupa őszi szakaszába.

– Nagyon jó helyen vagyok Pakson, egy kivételes klubnak mondanám a hazai viszonylatban. Nagyon támogató a közeg, a vezetőség is teljes mellszélességgel segít. Meg is tudom valósítani a szakmai elképzeléseimet. Mindig vannak újdonságok, fejlesztések, ezeket én is naprakészen igyekszem követni és képezni magam. Aminek nagyon örülnék, ha egyszer eljutnánk a nemzetközi porondon az őszi szakaszba is, ettől most nyáron nem voltunk messze egy szép menetelés végén. Kíváncsi vagyok, milyen az a világ, szeretném megmérettetni magam egyszer nemzetközi porondon is – zárta gondolatait Vuits Viktor.