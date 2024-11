– A labdarúgó pályafutásod során mindig a Kunszállást erősítetted, az adatbank szerint 315 mérkőzés van a hátad mögött.

– Az adatbankban valóban 315 mérkőzés szerepel, de a korosabb játékosok esetében, mint amilyen jómagam is vagyok, ez a szám ugyebár nem mérvadó, hiszen csak az ezredfordulót követően indult meg az adatbank, onnan indítható a nyilvántartás. Ha jól számolom, az én esetemben a lejátszott mérkőzések valós száma jó ezer körül járhat már.

– Milyen poszton játszol jelenleg?

– A jelenlegi posztom belsővédő vagy védekező középpályás. Régebben játszottam előrébb is, de köztudott tény, hogy a kor előrehaladtával ugyebár egyre hátrébb kerül az ember. Ez alól jómagam sem vagyok kivétel.

– Bizonyára bosszantó volt kikapni az újonc sereghajtótól. Milyen volt a Ladánybene elleni hazai meccs?

– Természetesen nem bontottunk pezsgőt a meccs után, otthon kikapni pláne bosszantó, ráadásul úgy, hogy mi mindig nyerni akarunk, legyen szó akár a sereghajtóról akár az első helyezettről. Mi tagadás, a kihagyott helyzeteink sokasága bosszulta meg magát, no meg az, hogy hazai pályán nem szabad három gólt kapni. Küzdöttünk mi becsülettel, de miután az ellenfél vezetésre tett szert, ki tudta bekkelni a meccset. Csak gratulálni lehet nekik ehhez.

– A te számodra mégis örökre emlékezetes lesz a mérkőzés – amelyen te végig játszottál –, miután a 62. percben beállt ifjabb Vincze Nándor, a fiad.

– Igen, emlékezetes lesz örökre a mérkőzés, mert eljött az a pillanat, amikor a fiammal együtt játszhattam a kunszállási felnőtt csapatban. A harminchárom évnyi kunszállási játékomnak talán a legnagyobb ajándéka ez a számomra.

Idősebb és ifjabb Vincze Nándor.

Forrás: Kunszállás SE

– Volt valaha ilyen terved, célod vagy álmod, hogy egyszer még együtt szerepelsz majd a fiaddal a felnőttben? Vagy játszott ebben szerepet szerencse? Előre nem tervezhet, hogy az ember még 48 évesen is bírja a tempót.

– Persze, már akkor megfordult a fejemben, hogy egyszer talán ez a pillanat is eljöhet, amikor még csak egészen kisgyerekként kergette a labdát nagy boldogan. Én soha nem erőltettem a számára a focit, de ő saját magától ezt a sportot választotta, és ráadásul ügyes is benne. Az, hogy végül együtt játszhattunk, az az általa is elvégzett nagyon sok munka eredménye. Persze szerencse is kellett hozzá, – ez alatt azt értem, hogy 48 éves korom dacára még jómagam is szerepelek a Kunszállásban –, de ennek érdekében azért tenni is kellett nagyon sokat. De doppingolt is ez a lehetőség atekintetben, hogy talán ez is volt az oka, hogy még mindig aktív labdarúgóként focizom. Hiszen a közelmúltban már érezhető volt, hogy látták az edzői és a játékosok is, hogy a Nándika nem ügyetlen és hogy akár már 16 évesen is bemutatkozhat a felnőttben. Ezt látva úgy voltam vele, hogy én még nem akasztom szögre a saját stoplisomat, várok még egy kicsit, hátha összejön az apa-fia egy csapatban szituáció. És összejött.