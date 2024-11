A Vaskút a 2022/23-as idényben a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában a 3. helyen végzett. A feltöltési szabály adta lehetőséggel élve adták be a nevezésüket, és léptek följebb a második ligába – valamennyire a másodosztály megmentéséhez is hozzájárulva, ugyanis az utóbbi időben már olykor súrolja a lécet a másodosztály számára kiírt tizenhatos létszám. Aztán jött az első vármegye kettes év, ami enyhén szólva nem volt egy vaskúti sikersztori. A gárda a kilenccsapatos mezőnyben a huszonnégy lejátszott mérkőzésből szerzett hét pontjával az utolsó előtti helyen zárt. Két győzelmet arattak, mind a kettőt a bajnokság zárásakor is sereghajtó Kiskunhalas ellen, és egy döntetlent értek el Sükösdön. Akadtak ebben az újonc évben kiadós, nagy gólarányú vereségek – Dusnokon 11-0, Nemesnádudvaron 10-0, - vívtak szép, szoros meccset erős csapatok ellen – egy Borota elleni 2-4-et vagy egy Foktővel szembeni 4-3-at azért ki lehet tenni az ablakba –, de ezzel együtt sikerekben nem igazán volt gazdag az az esztendő. Az egyesület elnökét, Nagy Bence Adriánt arról faggattuk, hogy a vezetőséget és a szakvezetést mennyire viselte meg ez az időszak.

A Vaskút felnőtt kerete a 2024/25-is idényben

Fotó: BSE Vaskút

– Mi tagadás, az elmúlt másfél év, főleg az első, újonc évünk, komoly kihívások elé állította a csapatot és a közösségünket – tekintett vissza az elnök. – A vármegyei harmadosztályban elért sikereket a magasabb osztályban sorozatos kudarcok követték, ami a játékosainkat, a támogatóinkat és a segítőinket egyaránt megviselte. Komoly konfliktusok övezték ezt az időszakot, gyakran merült fel a kérdés, hogy tulajdonképpen miért is léptünk fel a vármegyei másodosztályba. Arra persze több, alaposan mérlegelt okunk volt, az egyik, egyáltalán nem mellékes ok, hogy a fiataljaink is támogatták az egyesület törekvéseit, hogy a fejlődésük érdekében magasabb szinten és jobb játékkörülmények között is megmérettessék magukat. Aztán jött az első vármegye kettes év. Az persze várható volt, hogy újoncként nem lesz egyszerű a jó eredmények elérése, ennek tudható be, hogy ezen időszak alatt bizony voltak, akik lemorzsolódtak – játékosok is és a közösség egyéb tagjai is. Annyiban hagyni persze nem akartuk a dolgot, a törölközőt sem bedobni. Annál is inkább, mert hét évvel ezelőtt azzal a célkitűzéssel vettük át az egyesület vezetését Kubovics Balázzsal, aki jelenleg csapatvezetőként szolgálja az egyesületet, hogy újra naggyá tegyük a vaskúti labdarúgást. Bár tudtuk, hogy ez akadályokkal teli út lesz, továbbra is ez a cél vezérelt minket. Az elmúlt, kudarcokkal teli szezonban ugyanakkor világossá vált, hogy milyen típusú játékosokra van szükségünk, és az idén nyáron ennek megfelelő igyekeztünk igazolni, ami hellyel-közzel sikerült is. Csatlakozott a felnőtt keretünkhöz Holczer Csaba a szeremlei Dunagyöngye SK csapatából, aki többször volt már a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjának a gólkirálya. Érkezett továbbá Kőműves András, a Madaras korábbi meghatározó játékosa, valamint Tóth Martin és Deák Dominik is csatlakoztak egyesületünkhöz, előbbi Garáról, az utóbbi pedig Hercegszántóról tette át hozzánk a székelyét – utalt a nyári erősítésekre az elnök.