Meglehetősen szokatlan konstelláció, hogy két csapat az egymás elleni bajnokijukat követően egy hétre rá újra bajnokit vív egymással. A Dusnok-Vaskút mérkőzés 5-3-ra végződött, ami mindkét fél részéről vállalható volt. A 2. helyen álló Dusnok rúgott hazai pályán ötöt - a két Bolvári-fivér, Dávid és Zoltán révén -, és otthon tartotta a három pontot. A Vaskút Dusnokon rúgott hármat, mindössze két góllal kapott ki a bajnoki címvédőtől. Igaz, 4-3-as állás után lehet, hogy már fájó, hogy 5-3- lett a vége.

A Vaskút játékosa, Müller Alex (labdával) már a harmadosztályban is csapata erőssége volt

Fotó: Márton Anna

Mind a két edzőnek, a Vaskút mesterének, Kurucz Jánosnak, és a Dusnok trénerének, Sáfrán Ferencnek is ugyanazt a két kérdést tettük föl. Az első kérdés úgy hangzik, hogy aláírná-e, hogy ugyanaz legyen az eredmény, mint az előző héten? Azaz hogy két góllal nyer a Dusnok úgy, hogy közben a Vaskút rúg hármat. Illetve azt firtattuk még mind a két szakvezetőnél, hogy egy ilyen helyzetnek egy ilyen meccs esetében, amikor egy hétre rá újra ugyanazzal az ellenféllel vív bajnokit a csapat, van-e bármilyen speriális nehézsége vagy akár előnye.

– Én így kapásból annyit tudok felelni, hogy igen, aláírnám, hogy akár ugyanaz legyen az eredmény – válaszolt az első kérdésre Kurucz János, a Vaskúti mester. - Az elmúlt hétvégén nagyon jól játszottunk Dusnokon. 1-1 volt a félidő, és helyzeteink is voltak 1-1-nél is. A második játékrészben pedig feljöttünk 4-1-ről 4-3-ra, amikor ráadásul kaphattunk volna talán egy büntetőt, és egyenlíhettük volna. Természetesen tudom, hogy az ilyen elmaradt büntető az olyasvalami, hogy szerintünk meg lehetett volna adni, a hazaiak szerint pedig nem volt az, de a lényeg az, hogy közel álltunk másodszor is az egyenlítéshez is 4-3-nál. Én amúgy azt éreztem, hogy ott ment el a meccs, amikor a hazaiak kaptak egy talán könnyű síppal befújt büntetőt, illetve mi nem sokra rá kaptunk egy potyagólt. De azt a rövid szakaszt leszámítva le a kalappal a srácok előtt. A hazai szurkolók is elismerték a meccs után, hogy jól játszottunk, ugyanakkor azt is hozzátették, hogy a Dusnok nem éppen a legjobb formáját mutatta. És bár vereség lett a vége, azt mondom, hogy ha ismét egy ilyen bátor, harcos, jó játékkal ilyen kiegyenlített meccset tudunk játszani a kiváló Dusnokkal, akkor azzal vereség esetén is elégedett lennék. Ami pedig a másik kérdést illeti, különösebb nehézséget vagy előnyt nem hordoz magában ez a szituáció. Ugyanakkor mindenképpen pozítivum, és a társaságra is inspirálólag hat, hogy a múlt heti tapaszalatok alapján is tudjuk, hogy egy jó csapattal, egy intelligensen, szépen játszó gárdával találkozunk, és egy ilyen ellenféllel szemben jó futballozni. Negatívum annyi van a meccs előtt, hogy a keretünk már nem túl bőséges, mi tagadás, elfogytunk a végére. Viszont az is igaz, hogy miután az elmúlt három-négy hétben meglehetősen sok volt a hiányzó, a rendelkezésre álló kevés játékos szinte pillanatok alatt összerázódott, és a kis létszám dacára képes volt minőségi játékot produkálni.