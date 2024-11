A két együttes a múltban nagy csatákat vívott már, a „megyei el Clásico” néven is elhíresült vármegyei derbi mindig sok nézőt vonzott. A két gárda most az NB II-ben csaphat össze, a meccs különös pikantériáját pedig az adhatja, hogy hazai oldalon több olyan játékos is szerepel majd, akik korábban szép sikereket éltek át a Kecskeméttel is. A Mizse KC nem kezdte igazán jól a bajnokságot, jelenleg nem áll felsőházba jutást érő helyen, míg a Kecskemét négy győztes meccs után kétszer kapott ki. A két gárda között négy pont a különbség, a hazaiaknak létfontosságú lenne egy győzelemmel ezt a felére csökkenteni. A találkozó pénteken 19 óra 30 perckor kezdődik Lajosmizsén.

Vármegyei derbit vívnak Lajosmizsén

Fotó: Bús Csaba

Ami a további programot illeti, szintén a G csoportban a Kiskunmajsa Kunszentmártonban lép pályára szombaton 17 órás kezdéssel. A majsaiaknak is nagyon kellenek a pontok, ha versenyben akarnak még lenni az első négybe kerülésért. Az F csoportban a Kalocsa is szombaton játszik, a Sárbogárdot fogadja 18 órakor.

A női NB II-ben a Bácsalmást az Örkényt fogadja a G csoportban 16 órakor, míg a Kecskeméti NKSE vasárnap 17 órától a Rákosmente vendégeként száll harcba azért, hogy megőrizze hibátlan mérlegét.