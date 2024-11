A Közép csoportban kemény meccs várt a hét kör után még mindig hibátlan teljesítménnyel éllovas Kunfehértóra, hiszen a Soltvadkert II.-t fogadták. A szoros, kiegyenlített meccset a Grácz testvérek – Roland és László – góljaival 2-1-re nyerte a Kunfehértó. Tartja a második helyét a Kiskőrösi LC II., ráadásul nem is akármilyen győzelemnek köszönhetően, hiszen a kőrösiek az Akasztó II. vendégeként tudtak diadalmaskodni 3-1-re. A félidőben már 2-0-ra vezetett a Kiskőrös Gyurián Gábor és Lengyel Dominik találataival. Az Akasztó II. a 64. percben megfogyatkozott, 73. percben Rimár Dávid pedig háromgólosra növelte a vendégelőnyt. Végh István a 88. percben szerezte meg a hazaiak szépítő gólját. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló Kaskantyú sem hibázott, pedig jó nagy kirándulást tettek a hétvégén, ugyanis a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszasas vendége volt a Kasi. Bene Márk révén a hazaiak szereztek vezetést, Kovács Zsolt előbb egyenlített, majd Karf Alex a vezetést is megszerezte a vendégeknek. A második negyvenöt perc első harmadában Határ Csaba megfordította az állást, az első gólt szerző Kovács Zsolt azonban a 64. és a 80. perc között még háromszor betalált, így a Kasi 5-3 arányban győzni tudott.

A vármegye háromban a Kaskantyú kapusa, Rigó László (balra) ezúttal a mezőnyben játszott, a sérült Hajdú Norbert pedig védett

Fotó: Virág Tibor

– Egy jó erőkből álló, szimpatikus ellenfél volt a vendégünk szombaton – értékelt a hazaiak elnöke, Letácsik Lajos. – Izgalmas, pörgős mérkőzést láthattak korrekt játékvezetés mellett a nézők. Mindkét oldalon volt több kihasználatlanul maradt helyzet, kapufa és nagyobb ziccer, de a kapusok és több esetben a szerencse mentette meg a kapukat a góltól, bár abból így is akadt bőven. A vereségünk ellenére kellemes volt a mérkőzés után a hangulat, jó mérkőzést játszottunk. Gratulálok a vendég csapatnak és további sok sikert kívánunk nekik.

– Tiszasasra kirándultunk, köszönjük a szervezőknek – jelentette ki Virág Tibor, a Kaskantyú elnöke. – Komolyra fordítva a szót, nem túl jó előjelekkel készültünk a meccsre, hat sérültünk, betegünk van, heten még az sportorvosit se csináltatták meg, így aztán tizenegyen indultunk el Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe. Egy végtelennek tűnő utazást követően a csapatom dunaújvárosi illetőségű játékosai viccesen jegyezték meg, hogy átkeltek a Dunán, majd pedig Tiszán is egy vármegye hármas meccs kedvéért. De átkeltek. Sajnos a jobb hátvédünk előzőleg kispályán lesérült, de eljött annak érdekében, hogy meglegyünk tizenegyen. És jól tette, hogy eljött, mert így ő lett a kapus, az eredetileg kapus Rigó László pedig a csatár poszton játszott. A hazai csapat jól kezdett, hiszen egy pontrúgásból megszerezték a vezetést. A második és a harmadik góljuknál is jól használták ki, hogy nem volt igazi kapusunk. Végig kiegyenlített meccset vívtunk, az ellenfélben egy nagyon lelkes és szimpatikus hazai csapatot ismerhettünk meg. Végig harcoltak, küzdöttek, de nekünk volt egy Kovács Zsocánk, akinek a négy góljával – no meg Karf Alex fontos találatával - megnyertük a mérkőzést. Köszönet jár mind a tizenegy játékosunknak azért, hogy eljöttek és becsülettel küzdöttek – jelentette ki Virág Tibor.