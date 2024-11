A vármegye három Déli csoportjában a Bácsborsód telelhet az élen, miután az utolsó mérkőzését a Kenderes SE vendégeként biztosan nyerte, 9-0 arányban. 21. percig bírta tartani a vendégcsapatot a Bátmonostor, azt követően a vendégek belekezdtek a gólgyártásba. Az őszi gólkirály, Török Endre három találattal gyarapította góljai számát. Szorosan tapad, csak gyengébb, pontosabban a Borsódéhoz képest kevésbé kiváló gólkülönbsége miatt telel a 2. helyen a Kelebia. Milasin Dániel csapata a Garát győzte le 5-0 arányban, Szabó Edvárd háromszor is beköszönt. A Bajaszentistván csapatában is született két mesterhármas, a Madaras elleni 8-0-ás találkozón Dujmov Zoltán és Machnyik István egyaránt vette be Varga Kevin kapuját. Félbeszakadt a Felsőszentiván-Tataháza és a Tompa-Bácsbokod mérkőzés. Felsőszentivánon 13-0-ás, Tompán pedig 9-0-ás első félidő után dobta be a törölközőt a vendégcsapat. Pazar és fordulatos derbit vívott a Csátalja és a Hercegszántó, a hazai gárda háromszor vezetett, a vendégek csak egyszer, viszont a végén, így lett 4-3 a Szántónak.

A vármegye három Déli csoportjának az őszi bajnoka, a Bácsborsódi SK.

Fotó: Márton Anna

Vármegye III., Déli csoport: Felsőszentiván-Tataháza félbeszakadt, Csátalja-Hercegszántó 3-4, Kelebia-Gara 5-0, Kenderes SE-Bácsborsód 0-9, Bajaszentistván-Madaras 8-0, Tompa-Bácsbokod félbeszakadt, Sükösd SC- Mélykúti SE II. 3-0.

A vármegye három Északi csoportjában rangadót vívott az éllovas Miklósi GYFE, ugyanis a 2. helyen álló, az elmúlt hetekben megtáltosodott Fülöpszállás vendége volt. Sok néző előtt fordulatos, igazi közönségszórakoztató meccset vívott a két csapat egymással, Kétszer vezetett ugyan a Miklós, a Fülöpszállás azonban mindkétszer egyenlíteni tudott, sőt, a 84. percben Tóth Szabolcs büntetőből a hazai győzelmet érő gólt is megszerezte. Pánikra nincs ok Miklóson, a veretlenség ugyan oda, de továbbra is jelentős előnnyel vezetik a tabellát. 5-1-re verte a Fülöpjakabot idegenben a Helvécia, így a harmadik helyen kezdi a tavaszt. Szabadszálláson jócskán elakadt a Loki, 7-0 arányban nyerte meg a két csapat meccsét a Szállás, Sipos Márk mesterhármassal vette ki a részét a sikerből.