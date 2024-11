Varga Bence 2021-ben az MTK-tól került kölcsönbe Kecskemétre, komolyabb felnőtt futballos tapasztalat nélkül. Egy dolgot nézett, a biztos játéklehetőséget, ami bejött neki, ráadásul túl is szárnyalta vágyait. A Kecskeméti TE meghatározó lett pályafutásában.

Varga Bence, a KTE kapusa elérte a 100 tétmeccset lila-fehérben

Fotó: Bús Csaba

– Szegeden lejárt a kölcsönszerződésem, ahol nem is terveztem a folytatást személyes okok miatt. Az is biztos volt, hogy az MTK-nál sem velem terveznek, így ahhoz, hogy védeni tudjak, váltanom kellett. Az volt az első NB II-es szezonom, így csapatot kerestem, végül Trepák Attila kapusedzőn keresztül kerültem Kecskemétre. Nagyon gyorsan lezajlott ez, még arra is emlékszem, hogy éppen a nyári pihenőmet töltöttem, sétáltam a boltba, amikor érkezett az első hívás tőle. Az MTK megadta nekem az engedélyt, így gyorsan lezajlott a folyamat, azzal is tisztában voltam, hogy egy új csapat épül Kecskeméten. Voltak más lehetőségeim is, de akkor valami megmozdult bennem. Sokat számított, hogy Trepi naponta hívott, noha előtte nem dolgoztunk együtt, és Tóth Ákossal is többször beszéltem. Nyugodtan mondhatom, jól döntöttem. A fő szempont az volt, hogy védjek, gyakorlatilag csak ez számított nekem. Kecskeméthez személyes kötődésem előtte nem volt, csak néhány információt tudtam a helyi viszonyokról. NB II-ben akartam viszont védeni, amit aztán sikerült túl is szárnyalni szerencsére – tekintett vissza Varga Bence.

Első évében NB II-es feljutást, a másodikban NB I-es ezüstérmet ünnepelt egy olyan klubbal, melytől senki sem várt ilyen sikereket, még talán maguk a játékosok sem. Ennek ellenére jó közösséget alkotva értek fel a csúcsra.

– Visszagondolva is szürreális, hogy mik történtek velünk, de az biztos, hogy olyan keret alakult ki, melynek tagjai minden szempontból közel álltak egymáshoz. Tudásban, korban, személyes motivációkban, tényleg mindenhogy, ez a vezetésnek és a stábnak az érdeme volt. Összeállt igazából minden, leszámítva az első meccset, mert nem indultunk jól, az szíven ütött mindenkit. Tisztában voltunk vele persze, hogy jött 16 játékos, idő kell, de a feljutásra nem gondoltunk. Egy dolog számított, és ez a mai napig így van, hogy szerettünk edzésre járni, szerettünk időt tölteni egymással, ebből pedig kijöttek extra eredmények is. Az NB II-ben, majd az NB I-ben is életem addigi legjobb teljesítményére voltam képes, ez nyilván köszönhető annak is, hogy nagyon sok önbizalmat kaptam, illetve rengeteget fejlődtem. Ez megmutatkozott, lépésről lépésre haladtunk a munkával, egyetlen lépcsőt sem hagytunk ki. Én is ember vagyok, hibázok, fogok is még. Ezeket viszont mindig átbeszéljük, kielemezzük, nagyon nyílt ilyen szempontból a kapcsolatunk Trepivel. Nincs mellébeszélés, tudom, hogy minden észrevétellel jót akar nekem, és ezeket igyekszem meg is fogadni – mondta Varga Bence.