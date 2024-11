A vármegye három Nyugati csoportjában az előző fordulóban átvette az élen a vezetést a Szentmárton, győzelmével kihasználva azt, hogy az aktuális éllovas Uszód szabadnapos volt.

Az Uszód visszaállt az élre

Fotó: Shutterstock

Ezen a héten a két csapatot tekintve fordított volt a szereposztás. A Szentmárton volt szabadnapos, és az Uszódnak nyílt alkalma ezt kihasználni. Ki is használta. Az 5. percben már 2-0-ra vezetett az Uszód Kiss Tamás és Borsos Tamás góljával. Marte Gyula a 12. percben szépített, Borsos Tamás a 19. percben visszaállította a kétgólos hazai előnyt. Bálint Noel a 37. percben állította be a félidei 3-2-es állást. A folytatásban háromszor is beköszöntek a hazaiak, Medoviy Arnold szerzett gólt és Borsos Tamás még kettőt – ő így ezen a mérkőzésen négy találatot jegyzett –, a Harta II. azonban egy huszáros hajrát kivágva Bleszák Máté és Mari Gábor révén 6-4-re módosította az állást, ez is lett a végeredmény. A 3. helyen álló Szakmár megelőzhette volna a Szalkszentmártont, ehhez azonban győznie kellett volna Hajóson. Tudták a szakmáriak, hogy nem lesz könnyű a hajósi fellépés, és nem is lett az. Fejes Milán révén a hazaiak szerezték meg a vezetést Marosvári Ármin a félidő vége előtt egalizált. Gyöngy Előd a 64. percben 2-1-re alakította a mérkőzés állását, a Szakmárnak Gillich Martinnak a 77. percben szerzet találatával sikerült pontot mentenie. Megerősítette a 4. helyét a Dunapataj, miután 1-0- arányban sikerült legyőznie a Dunaszentbenedeket Knodel Zoltánnak az 50. percben szerzett fejesgóljával.

– A Benedek elleni meccsre a tabellából kiindulva könnyen rálegyinthetett a kívülálló, mondván, sima hazai siker várható – jelentette ki Schill Mátyás, a Dunapataj elnöke. – Mi azonban tudtuk, hogy nem lesz ez könnyű meccs. Az egygólos siker nem feltétlenül adja vissza a játék képét, de az ilyen – kicsit nyögvenyelős – meccseket is meg kell nyerni annak a csapatnak, amelyik a dobogóra szeretne lépni. Ezt most megtettük. A szezon utolsó meccsén a tabella sereghajtója, a Kecel Senior otthonában lépünk pályára, és ha a remélt három pontot megszerezzük, akkor az utolsó fordulóban szabadnapos Szakmárt megelőzve a dobogón telelhetünk. Ha esetleg a Fajsz meglepetést okoz és a Szentmárton ellen nyer, akár második hely is meglehet, de ez már nem rajtunk múlik.