A Tisza-partiak nem titkolt vágy az, hogy megnyerjék a bajnokságot, és a következő évben a másodosztályban folytathassák pályafutásukat. Bár az első helyről várják a folytatást, igaz, csak egy pont az előnyük a Gyula Termál FC előtt, azért került homok a gépezetbe. Már mindjárt a második fordulóban a jelenleg ötödik helyen álló Monortól kaptak ki a 93. percben kapott góllal. A hetedik fordulóban a Gyula otthonában 2–0-s vereséget szenvedtek, de négy fordulóval később átvették a vezetést a tabellán. Az őszi szezon utolsó mérkőzésen a Kecskeméti TE II otthonában 1–0 arányú vereséget szenvedtek, ami talán a legfájóbb, hiszen szinte végig támadták a mérkőzést, de mégsem tudták bevenni a másik vármegyei gárda kapuját. Meglepetésnek számított, hogy a tabella hátsó régiójában tartózkodó Hódmezővásárhely otthonában csak 4–4 arányú döntetlent játszottak. Igaz, a hazaiak már 3–0 arányban vezettek. Amennyiben a táblázatra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy ha egy ponttal is, de a Tiszakécskei LC áll az élen. Ettől függetlenül, minden bizonnyal, a szurkolók ennél többet vártak a bajnokság megnyerésére törekedő csapatuktól. Tény és való, voltak hibák, bizonyára lesznek is, de a Tiszakécske jelenleg az első.

A Tiszakécskei LC eltökélt célja, hogy a hétvégén javítson

Fotó: Szentirmay Tamás

Hazai pályán játszik a Tiszakécskei LC

A hétvégén vasárnap pedig előrehozott tavaszi fordulóval folytatódik a bajnokság. A TLC otthonába az a Tiszaföldvár érkezik, amelyet az első fordulóban 3–0 arányban legyőztek. A vendégek a tizedik helyet foglalják el a tabellán, a lejátszott tizenöt találkozóból négyet megnyertek, négy alkalommal döntetlent játszottak, hétszer pedig vesztesként hagyták el a pályát, így összesen tizenhat pontot gyűjtöttek. A mérkőzésnek tehát nem lehet más kimenetele, mint a három pont megszerzése. Főleg azért is, hogy kiköszörüljék azt a csorbát, amit a KTE II ellen elszenvedtek. Azon a mérkőzésen nem tudta érvényesíteni mezőnyfölényét a Tiszakécske, pedig, ha a helyzeteiket berúgják, akkor nagy arányú győzelmet arathattak volna. De a futball már csak ilyen, hogy gólra, nem pedig helyzetekre játsszák. A gólt pedig a KTE II rúgta. Balogh Pál vezetőedző és szakmai stábja minden bizonnyal értékelte azt a találkozót is, majd pedig már a következő a Tiszaföldvár elleni találkozóra készítette fel csapatát, annak reményében, hogy a vasárnapi mérkőzésen a három pont megszerzését ünnepelhetik majd a játékosok, a szakmai stáb és természetesen a szurkolók is.

A Tiszakécskei LC–Tiszaföldvár SE vasárnap 17 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.