Az őszi szezon második fordulójában már találkozott egymással a két csapat Monoron. Akkor a hazaiak az első félidő elején két gólos előnyre tettek szert, amit a vendégek a második játékrész elején egalizáltak. A találkozó 93. percében azonban a monoriak újabb gólt értek el, és ezzel megnyerték a találkozót. Az őszei szezon és a tavaszi első forduló lejátszása után a Pest vármegyei csapat kilenc alkalommal tudott nyerni, négyszer döntetlent játszott, három alkalommal pedig vesztesként hagyta el a pályát. Legutóbb a Dabas ellen diadalmaskodtak 3–2 arányban, így harmincegy pontot szerezve az ötödik helyen állnak a tabellán.

A fotón középen Pintér Dániel, a Tiszakécskei LC egyik játékosa

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

A hazai gépezet egy kicsit nyikorog, mert a legutóbbi két meccsen csak egy pontot szereztek. Kecskeméti TE II-től kikaptak 1–0 arányban, a Tiszaföldvár ellen pedig 0–0-as döntetlent játszottak. Ez pedig azt is jelentette, hogy az első helyről a másodikra csúszott vissza a Tiszakécske. A Tiszaföldvár elleni találkozó egyik legjobb játékosa Pintér Dániel volt, aki így értékelte a csapata és a saját teljesítményét. – Jól kezdtük a mérkőzést, az elején nekem is volt egy nagyobb helyzetem, amit így utólag visszagondolva úgy érzem, hogy elkapkodtam. Még vihettem volna tovább a labdát és jobban megoldhattam volna a helyzetet. Az egész mérkőzés alatt azt éreztem, hogy mi irányítjuk a találkozót, a Tiszaföldvár kontrákkal próbálkozott, de nem láttam azt, hogy veszélyben lett volna a kapunk. Sajnos nem megfelelően koncentráltunk, és sok helyzetet kihagytunk, ezen múlott, hogy nem sikerült nyernünk. Két csatárral játszottunk, próbáltunk többet támadni, gondoltuk, hogy így majd több gólt tudunk szerezni, de azon a találkozón sajnos mindenki kihagyott mindent. A szerencse sem állt mellettünk, mert a végén egy kapufánk is volt.

Az idei utolsó mérkőzéssel kapcsolatban, amikor is a Monor látogat Tiszakécskére a következőket mondta a középpályás: Az előző, őszi mérkőzésen sajnos kikaptunk tőlük, amiért most szeretnénk visszavágni, és szeretnénk jó szájízzel zárni a 2024-es bajnoki évet. Utána szünetre megyünk úgy, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk.