Balogh Pál: Végig a kezünkben volt a mérkőzés. Az utóbbi időben azonban minden ellenünk játszik. 1–0-as állásnál egy jogos tizenegyestől fosztottak meg minket, és akkor akár nagyobb is lehetett volna az előnyünk. A második félidőben nem éreztem azt, hogy gólt kaphatunk, mert masszívan és jól védekeztünk. Nem is volt nagyon lehetősége az ellenfelünknek. A végén egy kipattanó labdából kiegyenlítettek. A slussz poén ott lett volna a hosszabbításban Géringer lábában, illetve Grünvald fejében. Szerettek volna ők gólt szerezni, de sajnos ilyen passzban vagyunk. Az utolsó három forduló nem jól nézett ki. Most vége van a szezonnak, rendezni kell a sorokat és át kell nézni azt, hogy milyen poszton kell erősíteni. Szó szerint erősíteni.