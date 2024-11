A versenyen tiszteletét tette dr. Bari Bernadett polgármester asszony, Dr. Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője, Csubákné Besesek Andrea alpolgármester, Dr. Nébald György olimpiai- és világbajnok vívó, a Honvédelmi Sportszövetség általános alelnöke, valamint Boros György alelnök. Baja város nevében dr. Bari Bernadett polgármester asszony köszöntötte a Szemere Miklós Kupa versenyzőit és a vendégeket.

A Szemere Miklós kupa a Bajai Honvédelmi Sportközpontban zajlott

Fotó: Márton Anna

– A különleges eseménynek a sportértéken túl a honvédelmi nevelésben és a közösség összetartozásában is fontos szerepe van. A Honvédelmi Sportközpont kiemelt szerepet tölt be városunk életében. Az országban másodikként adták át a létesítményt 2022-ben, amely azóta is hozzájárul a honvédelmi neveléshez annak érdekében, hogy tudatosítsa a haza szeretetének és védelmének fontosságát, segítse a fiatalok felelős állampolgárrá nevelését – hangsúlyozta a polgármester asszony.

A Szemere Miklós Kupa lövészverseny egyik célja a honvédelmi nevelés

Mindazon kadétok, akik a tanév során fegyverkezelési ismeretet szereztek, összemérhették tudásukat a Bajai Rendőrkapitányság, a Katasztrófavédelem, a Magyar Honvédség, a polgárőrök, valamint a Bajai Honvédelmi Sportközpont versenyzőivel.

A Honvédelmi Sportközpont működése sikeres

Dr. Simicskó István elnök beszédében hangsúlyozta: mindig jó érzés eljönni egy honvédelmi sportközpontba és látni azt, hogy milyen sokan vannak. –Annak idején 2016-ban döntöttünk úgy, hogy egy olyan programot hajtunk végre, amellyel szolgáljuk hazánk biztonságának erősítését. A legfontosabb az, hogy kellő tartalommal töltsük meg a honvédelmi sportközpontokat. Azt gondolom, hogy százszázalékos a kihasználtságuk, a fiatalok különböző képzéseken vesznek részt, hiszen nem csak lövészet van, de küzdősportok, technikai sportok gyakorlására is lehetőségük van. Összegzésképpen elmondható, hogy a Honvédelmi Sportközpontok működése sikeres, kihasználtsága pedig mind az öt helyszínen kiváló. Célunk, hogy minden járásban legyen Honvédelmi Sportközpont, mely sporttevékenységeket, közösségépítést és a fiatalok nevelését biztosítja – fogalmazott az elnök.