A Spartan versenyeket a televízióból jól ismert Ninja Warrior akadálypályához hasonlóan kell elképzelni, csak éppen a szabadban zajlik. A versenyzőknek különböző hosszúságú pályákon, meghatározott számú akadályt kell teljesíteni minél rövidebb idő alatt. Az extrém kihívás egyre népszerűbb világszerte, egyre több sportoló próbálja ki magát benne.

Spartan versenyen vesz részt a kiskunfélegyházi Szekeres Norbert

Forrás: Beküldött fotó

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium végzős diákja, Szekeres Norbert két éve hallott erről a versenyről, ami rögtön megtetszett neki. Azt gondolta, hogy sok évnyi triatlonozás után jó lenne valami mást is kipróbálni.

Norbert a legnehezebb távra készül a Spartan versenyen

Szekeres Norbert szerencsésnek mondhatja magát, mert egy igazán sportos családban nevelkedett. Két nővére is versenyszerűen úszott, anyukája kosárlabdázott, apukája testépítő volt és sakkban is kimagasló eredményeket ért el. Nem véletlen tehát, hogy Norbert kisgyermekkora óta sportol, több sportágat is versenyszerűen űzött. Először úszni kezdett, utána a futást, majd a kerékpározást is kipróbálta. Tizenhat éves koráig triatlonozott. Elmondta, mindig is szeretett futni, de egy idő után unalmassá vált. Az akadályfutás viszont sokkal változatosabb, ezáltal a kihívás is nagyobb benne. Ez egy olyan futó sportág, amiben vannak akadályok, de vannak ügyességi, erőnléti és falmászó gyakorlatok is. A sportolóknak több féle – 5, 10, 21 kilométeres – távot lehet teljesíteni. Norbert a legnehezebb 21 kilométeres távra készül, amit harminc akadály nehezít.

Ám, a pontos feladatsor mindig a verseny előtt néhány nappal derül ki, így tökéletesen felkészülni nem lehet. Vannak azonban visszatérő feladatok, így biztosan lesz futás, homokzsák és kőgolyó cipelés, illetve falmászó gyakorlatok – sorolta Szekeres Norbert, aki tavaly áprilisban vett részt az első Spartan versenyén, ahol bronzérmesként egyből a dobogóra állhatott. Az elmúlt két évben kilenc futamon is indult. Ebben az évben pedig teljesítette mind a három versenytávot mégpedig egy hétvége alatt. A Spartan versenysorozat szabályrendszere eltér a magyarországi sportversenyek szabályaitól, így a magyar bajnokságban más nemzetiségű versenyzők is indulhatnak. Norbert a magyar szériában 4. lett (3. helyen egy szlovák sportoló végzett), 3 ponttal maradt le a dobogóról, de így is sikerült kvalifikálnia magát a világbajnokságra. Elmondta, nagyon kevés választotta el a dobogótól, de verseny végére a legnehezebb 21 kilométeres versenyszámra nagyon elfáradt.