A 29. percre kétgólos előnyre tett szert Márton Pál csapata, Ónodi Attila talált be ekkorra kétszer is. A hazaiak Szalánczi Gergő révén hamar szépítettek, majd a 79. Kuti András a döntetlent jelentő gólt is berúgta.

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Solt

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Solti FC-Kecskeméti LC 2-2 (1-2)

Solt, vezette: Borbényi Miklós Bence (Petyarity József, Krepsz László)

Solt: Cseresnyés – Fehér, Szalánczi, Paget, Boldizsár, Szili, Kuti, Horváth M., Madár (Molnár 77.), Pribék (Bartha 67.), Kis Cs. Vezetőedző: Facskó József.

Kecskeméti LC: Bogdán – Kecskeméti, Szabó H., Gondi, Varga M., Orcsik, Ludvigh, Gyapjas B., Sebő, Ónodi, Schneider. Vezetőedző: Márton Pál.

Gól: Szalánczi a 33., Kuti a 79. illetve Ónodi a 16. a 29. percben.

Sárga lap: Kis Cs. 53., Facskó József 55., Boldizsár 62. illetve Ónodi 53., Kecskeméti 57., Domokos 59., Sebő 87. perc.