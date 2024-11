A vezetést az SG Kecskemét szerezte meg, s bár a Kincsem egyenlített, a hajrában a hírös városiak maguk javára fordították a találkozót, így 3–1-re nyertek. A kék oroszlánok minden meccsüket megnyerték eddig a bajnokságban.

Az SG Kecskemét minden meccsét megnyerte eddig

Fotó: ScoreGoal

– Igazi presztízs mérkőzés volt a mai, hiszen mindkét csapat a bajnoki címre hajt az idei kiírásban. Ez be is igazolódott, mindkét együttes a legjobbját nyújtotta a mérkőzésen, ezt a 3-1 es végeredmény is bizonyítja. Nagyon jól játszottunk és irányítani tudtuk a mérkőzést. Természetesen volt pár hiba, amit ki kell javítanunk és fejlődnünk benne az elkövetkező időszakban. Csőszi Attila kollégámmal nagyon büszkék vagyunk minden játékosra a mai teljesítményért, és hogy továbbra is veretlenek maradtunk. Holnap már újabb mérkőzés vár ránk, ahol ismét a 3 pont megszerzése a célunk – értékelt Biró Attila vezetőedző.

SG Kecskemét – Kincsem SE 3–1 (1–0)

Kecskemét. V: Csákó, Kaszala

SGK: Tóth B. – Sápi, Szenczy, Ronkó, Sinka. Csere: Hunya, Bencze, Antal, Békési.

Kincsem: Csoma – Dylan, Szalaváry, Simon, Gyenge. Csere: Vadászi, Turcsányi, Vörös.

Gól: Bencze (15., 39.), Ronkó (44.) ill. Vörös (36.)