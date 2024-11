Már rögtön az első két támadás során vezetést szerezhetett volna a Kecskemét, mely előzetesen nem számított könnyű meccsre, ám a fővárosi kapus hárítani tudta Haász és Pál lövéseit. A 3. percben Haász lövése a kapufáról kifelé pattant, majd nem sokkal később már Csikósnak is volt hárítania valója egy TFSE szögletet követően. A 4. minutumban már góllá érett a kecskeméti fölény, miután Pál húzta meg a jobb szélen, majd lőtt a hosszúba nagy erővel, 1-0. Fentebb tolta védekezést a vendég gárda, megnehezítve ezzel a kék oroszlánok dolgát. Az első félidő derekán időt kért Németh Péter, a TFSE vezetőedzője. Kiegyenlítettebb lett a játék képe, nem tudta akaratát már érvényesíteni az SG Kecskemét, így a hazai stáb is taktikai értekezletre hívta össze a játékosokat a 13. percben. Suscsák fordult le emberéről, ám a befejezés elkerülte a kaput, majd Haász tekert a bal alsó irányába, de a vendégek hálóőre lábbal hárított. Alábbhagyott a lendület, és a 17. minutumban Csikósnak kellett megmentenie csapatát a góltól önfeláldozóan. Ritmust váltott a hazai gárda, három száz százalékos ziccert is sikerült azonban elpuskázni. Három másodperccel a szünet előtt már nem úszták meg a fővárosiak: Suscsák volt erőszakos, és varrta be a kipattanót, 2-0.

Az SG Kecskemét hozta a kötelezőt

Fotó: Bús Csaba

Élesen tért vissza a pihenőt követően a budapesti gárda, és kapufával vétették észre magukat. A másik térfélen Suscsák forgolódott a kapu előterében, ám végül tisztázni tudtak a védők. A 27. percben egy gólra csökkent a differencia, miután Szabó Koppány tartotta meg center pozícióban szépen a labdát, majd védőjét lerázva Csikós lába mellett elgurítva talált be, 2-1. Vérszemet kaptak a TFSE fiataljai, és kellemetlen pillanatokat okoztak a kecskeméti védelem számára. A 30. minutumban Pál kapáslövése forgácsolta szét a felső lécet, a játékszer viszont a pályán kívül hagyta el a játékteret. 6:44-gyel a zárás előtt időt kért a budapesti együttes, ám a szögletet nem tudták az eltervezettek szerint megvalósítani. Ezt követően mindkét térfélen akadtak lehetőségek, de egyik gárda sem tudta pontosan befejezni az akcióját, így a hajrára 2-1-gyel vághattak neki. Nagy szólót mutatott be Suscsák, az egész védelmen végig tudta verekedni magát, a lövés viszont a jobb kapufa mellett suhant el. Létszámfölényes taktikára váltott a TFSE, ám eladták a labdát, ezt kihasználva Pál a saját kapuja előteréből ívelt mesterien a túlsó hálóba, 3-1-re módosítva az eredményt, ami a lefújásig nem változott.