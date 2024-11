A jó formában lévő kecskemétiek az első perctől nagy elánnal játszottak, de a vezető gól megszerzésére 11 percet kellett várni, ekkor Fekete vette be a vendég kaput. A gól ugyanakkor felszabadította az SG Kecskemét játékosait, a következő három percben Suscsák duplázott, majd a szünet előtt Pál Patrik növelte négyre a hazai vezetést.

Az SG Kecskemét kivégezte a Nyírbátort

Fotó: Bús Csaba

Fordulás után már csak az volt a kérdés, milyen különbséggel nyernek a hírös városiak, ehhez Szentes Bíró egy öngóllal járult még hozzá, illetve kevéssel a vége előtt Biró állította be a 6–0-os végeredményt a forduló nyitómeccsén.

Az SG Kecskemét vitán felül a jobb csapat volt ezen az estén

– Elégedett vagyok a játékunkkal és az eredménnyel is. Az elején picit lassabban lendültünk bele, de ellenfelünk is sokat tett ezért. Mi voltunk a jobb csapat ma, ez nem vitás, megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Ez volt az első meccsünk idén, ahol komplett kerettel tudtunk felállni, de mindez csak pár percig tartott, míg Tomic meg nem sérült. Bízom benne, hogy nem lesz komolyabb a baj, és hétfőn a rendelkezésünkre fog tudni állni. A Nyíregyháza elleni következő megmérettetésre kell készülnünk most már, fontos meccs lesz az is, hogy céljaink felé újabb lépést tegyünk – értékelt Marko Garilovic, az SG Kecskemét sportigazgatója.