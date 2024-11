Nem tapogatóztak a csapatok, rögtön elkezdték kidolgozni akcióikat, mindkét térfélen volt dolga a kapusoknak. A 4. percben szöglet után Suscsák lökete a kapufát találta el, majd Krajcsinak kellett mentenie lábbal többször a másik térfélen az Aramis kísérleteket. A 8. percben megszületett a találkozó első gólja, melyet az SG Kecskemét jegyzett. Szép cselek után Pál centerezett, Suscsák érkezett jó ütemben, 0–1. A lüktető iramú összecsapás derekán ismét Pál volt, aki Suscsákhoz tálalt, a hírös városiak legeredményesebb játékosa pedig megduplázta az előnyt, 0–2. A kétgólos vezetés tudatában sem álltak vissza a kecskemétiek, Bencsik és Pál is közel volt a gólszerzéshez, ám vagy a védelem, vagy a kapus mentett. Szabadrúgást végezhetett el Fekete, a felső lécen csattant a játékszer, és kifelé vágódott onnan. Agresszívan védekezett az SG Kecskemét, a 18. percben viszont így már öt csapatfaulttal álltak. Helyzetek mindkét oldalon adódtak még, ám gól nem született már a szünetig.

Az SG Kecskemét Suscsák duplájával kezdett

Fotó: Bús Csaba

A második félidő elején nőhetett is volna a vendégek előnye, ám Bencsik hosszúra tartó lövése pontatlannak bizonyult, majd Kajtár lapos kísérletét a kapus védte. A 24. percben viszont már nem úszták meg a hazaiak, Kajtár lökete talált utat a hálóba, 0–3. Lendületben maradt a Kecskemét, tudatos szabadrúgás variáció után Haász is betalált, 0–4. Nem estek össze a házigazdák, és Bognár révén szépíteni tudtak a 27. percben, 1–4. Nem sokáig örülhettek viszont, mert Bencsik gondoskodott róla, hogy a differencia visszaálljon, 1–5. Kockáztatott az Aramis, mezőnyjátékosra cserélték kapusukat a vendéglátók, ám ráfáztak erre a stratégiára, Pál pedig saját kapuja előteréből célzott pontosan az elcsent labdával, 1–6. Mindent egy lapra feltéve rohamozott az Aramis, de ismét eladták a labdát létszámfölényben, az üres kaput pedig Bencsik vette be saját térfeléről, 1–7. A hajrában a fiataloknak is lehetőséget adott a kecskeméti stáb, akik becsülettel hajtottak. Az eredmény már nem változott, visszavágott az Aramisnak a Kecskemét a korábbi pontvesztésért.